Salo nousi Suomen airbnb-majoittajien kärkikymmenikköön Kauppalehden listalla

Salon matkailulla meni viime vuonna hyvin, ja kaupunki on hivuttautunut yllättävässä tilastossa Suomen kärkikuntien joukkoon.

Kauppalehti listasi tällä viikolla suomalaisten airbnb-majoittajien tuottoja, ja Salo ylsi listalla peräti yhdeksänneksi 35 100 euron mediaanituotolla.

Salo oli kymppikärjen ainoa kunta Varsinais-Suomesta. Listan ykkönen oli Rovaniemi, jonka perässä tulivat Hollola, Sysmä, Kittilä, Utsjoki, Loppi, Pyhtää, Asikkala, Salo ja Pälkäne.

Kehittämispäällikkö Maija Pirvola Yrityssalo Oy:stä kertoo, että muutos näkyy Salon majoitustilastoissa. Rekisteröityneet yli 20 majoituspaikan yritykset ovat vähentyneet, ja tilalle on tullut pieniä majoittajia, jotka toimivat Bookingin ja muiden sähköisten varausjärjestelmien kautta.

Yrityssalon matkailualan projektipäällikön Tiina Backmanin mukaan Salon matkailulla meni viime vuonna hyvin.

Yöpymiset Salossa olivat edellisvuoden tasolla, mutta koronaa edeltäneen huippuvuoden 2019 luvuista ollaan vielä jonkin verran jäljessä.

Matkailualan yritykset toivat tilastojen mukaan Saloon 57,5 miljoonaa euroa rahaa. Yrityksiä oli 221, ja ne työllistivät kaikkiaan 722 ihmistä.

– Todellinen rahasumma on suurempi, koska tilasto ei ota huomioon liikennettä eikä päivittäistavarakauppaa. Matkailijat käyttävät myös kauppoja ja liikkuvat Salon alueella, Backman huomauttaa.

Tulevan matkailuvuoden odotukset ovat korkealla. Vuosi käynnistyy ensi viikolla Pohjois-Euroopan suurimmalla matkailualan tapahtumalla eli Matkamessuilla.

Messuille on tulossa lähes 900 näytteilleasettajaa 70 maasta. Messujen kävijätavoite on 90 000 ihmistä.

Salo on mukana Suomen saariston yhteisosastolla kymmenen kaupungin ja kunnan kanssa.

Salosta on mukana neljä yritysryhmää: Mathildedalin ruukkikylä, Design Hill, Wiurilan kartano sekä Salon hotellit ja kulttuurikohteet Veturitalli ja teatteri Provinssi. Messukaupassa on myynnissä salolaisia herkkuja.

Uutta Salon matkailussa on, että aiemmin asuntona toiminut Wiurilan kartanon päärakennus avautuu ryhmille.

Salon vasta painettuun matkailuesitteeseen on koottu ensi kertaa salolaiset tilapuodit. Niiden lukumäärä yllätti esitteen tekijätkin: erilaisia tilapuoteja löytyy 40!

Esitettä jaetaan matkamessuilla ja kaupungin esitejakelupisteissä. Lisäksi se postitetaan ei-salolaisille kesäasukkaille.

– Hyvä uutinen on, että Paikku on ilmainen ensi kesänäkin. Se nousi viime kesänäkin positiivisena asiana esiin. Ihmiset olivat tyytyväisiä ja jopa ihmeissään, että joukkoliikenne on ilmaista, markkinoinnin suunnittelija Sanna Lammervo Salon kaupungista muistuttaa.