Pääkirjoitus: Salolaiset ansaitsevat selityksiä vuokratalosotkusta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Salon Vuokratalot Oy:lle huomautuksen hankintalain rikkomisesta (SSS 23.1.). KKV tutki kaupungin vuokrataloyhtiön hankintoja ja huomasi, että yhtiössä on ollut tapana tilata töitä kilpailuttamatta. Esimerkiksi vuonna 2022 tällaisten hankintojen arvo oli yli 600 000 euroa.

Tutkittujen hankintojen arvo ei ylitä EU-kynnysarvoa, joten KKV ei voi viedä tapausta markkinaoikeuteen. Näin ollen seuraamukseksi jää huomautus, joka on käytännössä vain viranomaisen nuhtelu toiselle.

Vaarana onkin, että muodollisen tuomion myötä koko jupakka yritetään lakaista maton alle. Kaupunki on jo vaihtanut Vuokratalojen hallituksen sekä toimitusjohtajan ja on ottamassa isännöinnin omalle kontolleen. Kuten hallituksen nykyinen puheenjohtaja, Salon elinvoimajohtaja Mika Mannervesi ilmaisi Salkkarin haastattelussa, ”tarpeellisiin toimenpiteisiin” on jo ryhdytty.

Mutta likapyykki on edelleen pesemättä. Vuokrataloyhtiön laiminlyönti ei ole ollut vähäinen. Pitää muistaa, että KKV tutki sen toimia vain kolmen vuoden ajalta. Kuka tietää, miten pitkään asiat on hoidettu ”talon tavalla”. Toimintakulttuuri tuskin on syntynyt tyhjästä muutama vuosi sitten. Isännöinnin operatiivisesta puolesta on vastannut OP-Isännöinti vuodesta 2012 lähtien.

Kaupungin sisäisen raportin mukaan vuokrataloyhtiössä on totuttu ostamaan korjaustöitä tutuilta palveluntuottajilta. Joku voisi kutsua tätä korruptioksi tai ainakin hyvä veli -verkostoksi. On syytä korostaa, että palveluita tilanneiden ei ole väitetty saaneen henkilökohtaista hyötyä. Eikä ole myöskään väitetty, että hankintoja olisi tehty ylihintaan.

Yleensä kilpailutuksilla kuitenkin tavoitellaan tilaajan kannalta parasta mahdollista hintaa. Vuokratalot on kaupungin kokonaan omistama yritys, joten kyse on suoraan kaupunkilaisten rahoista.

Vuokratalojen toiminnan valvonnasta vastaa hallitus. Kaikki nämä vuodet se on miehitetty poliittisilla mandaattipaikoilla. Poliitikot siivottiin firmasta vasta viime vuonna, kun viimeisin hallitus oli itse alkanut kaivella yhtiön sotkuja. Vuokratalojen valvontaa vuosien ajan laiminlyöneiden päättäjien pitää kantaa poliittinen vastuunsa.

Salo päätti viime vuonna, että kaupunki lopettaa yhteistyön Vuokratalojen nykyisen isännöitsijän kanssa. Se tarkoittaa, että nyt isännöintiä hoitavat henkilöt siirtyvät OP:lta Vuokratalojen palvelukseen. Kuntalaisen kannattaa kysyä, mikä silloin oikeastaan muuttuu.

Salon Vuokratalot ei nauti kovin hyvästä maineesta. Myös Salkkarissa on vuosien varrella raportoitu usein erilaisista kunnossapidon laiminlyönneistä, joista asukkaat ovat valittaneet. Tällaisia tarinoita kaupungilla kuulee jatkuvasti.