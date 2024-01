Salolaisilla päättäjillä on nyt näytön paikka

Sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä virkamiesryhmä esitti viime viikolla, että tulevaisuudessa jokaisella hyvinvointialueella olisi vain yksi ympärivuorokautisesti päivystävä sairaala. Varsinais-Suomessa niitä on nyt kaksi, Turussa ja Salossa. Tulevaisuudessa Salossa ei ole yöpäivystystä, jos esitys toteutuu.

Meneillään on toinenkin Salon sairaalaa koskeva suunnitelma. Varhassa valmistellaan sairaalan yksityistämistä niin, että siellä toimisi hyvinvointialueen ja yksityisen sijoittajan yhteinen yhtiö.

Sairaala on Salon mittakaavassa suuri työnantaja, ja sen palveluita pidetään tärkeinä, vaikka niissä on vuosien varrella tapahtunut muutoksia. Sairaalassa on käynnissä kymmenien miljoonien eurojen saneeraus ja rakentaminen. Se on suunniteltu ennen sote-uudistusta ja vähemmän synkässä taloudellisessa tilanteessa. Hanketta ei kuitenkaan pysäytetä, ja valmiina se vain korostaa Salon roolia maakunnallisestikin tärkeänä sairaalana.

Sairaala pysyy, mutta kokonaan toinen asia on, kuinka paljon siellä on Varhan omaa toimintaa ja missä mitassa suunniteltu yksityistäminen toteutuu. Joka tapauksessa kokonaisuudessa on otettava huomioon, että Salon sairaalanmäellä on myös seutukunnan suurin sote-keskus, jolla pitäisi olla hyvä yhteys sairaalaan.

Vuonna 2022 järjestetyissä aluevaaleissa valittiin hyvinvointialueiden päättäjät. Hyvinvointialueilla ei ole hallinnollista kytkyä alueen kuntiin, ja esimerkiksi Varhan päättäjien pitäisi periaatteessa ajatella koko hyvinvointialuetta ja sen asukkaiden parasta.

Suurin osa Varhan valtuutetuista on myös kuntiensa päättäjiä. Sote-lakeja säätämällä ei synnytetty uutta poliitikkorotua, joka ei ajaisi omien äänestäjien ja kotikulmiensa etua. Sitä tehdään kunnissa, eduskunnassa ja EU:ssa, joten miksi ei myös hyvinvointialueilla.

Salolaisilla on oikeus odottaa, että sekä kaupunki että paikalliset Varhan päättäjät hakevat mahdollisimman hyvää ratkaisua salolaisille. Hyvinvointialueen johdossa taas yritetään sovittaa yhteen talouden ja henkilöstön asettama rajoja, alueellisia tarpeita ja koko hyvinvointialueen palvelujen turvaamista.

Salon sairaalaan vaikuttavat suunnitelmat tulivat julki ennen kuin Varhassa on saatu esittelykuntoon yhtäkään palveluverkkoa koskevaa muutosta. Sairaala-asia on niin suuri, että siitä tulee edunvalvonnallinen koetinkivi: kuinka paljon paikallisella edunvalvonnalla pystytään vaikuttamaan Varhan toimintaan ja kuinka paljon Varha kestää edunvalvonnan painetta.