Vuoden 2023 suosikkijuttu:Salolaismies katkaisi rajun tappelun ja pelasti naapurinsa varmalta kuolemalta – Harri Piiroinen sai määrätietoisesta toiminnastaan hengenpelastusmitalin

Pertteliläisellä rivitaloalueella elettiin tavalliselta vaikuttavaa maanantaita kesäkuussa 2021, kun Harri Piiroinen kuuli naapuritalosta kovaa huutoa ja meteliä.

Yhtäkkiä yksi henkilöistä hiljeni.

45-vuotiaan Piiroisen mukaan naapurissa oli asunut alkoholisti. Asunnosta kuului usein kolinaa – joskus tappelunkin ääniä. Tuona maanantaina riita kärjistyi taas tappeluksi, ja äänet kuulostivat Piiraisen korvaan voimakkaammilta kuin yleensä.

Kun yksi henkilöistä hiljeni, Piiroinen katsoi tuuletusikkunastaan ulos. Henkilö makasi maassa tajuttomana, ja hänen suustaan vuosi verta. Piiroinen toimi vakavassa tilanteessa määrätietoisesti.

– Meikäläinen huusi sinne, että nyt loppuu. Aloin elvyttää ja soitin hätäkeskukseen, Piiroinen muistelee tapahtumia.

Riitatilanteessa oli osallisena yhteensä kolme naapuruston henkilöä. Myös vuodesta 2007 saakka Perttelissä asunut Piiroinen oli ollut jokaisen osallisen kanssa lähes päivittäin tekemisissä.

Piiroinen arvioi, että etenkin tuttujen ihmisten seurassa harva olisi osannut toimia oikein.

– Tekohan oli törkeä ja hyvin raaka. Itsekin ihmettelen, että osasin toimia tilanteessa oikein, Piiroinen arvioi.

Hengenpelastus-sana kuvaa tätä tapausta täydellisesti. Traagisen tapahtuman uhri säilyi lopulta pitkän toipumisen jälkeen hengissä ja on tänä päivänä melko hyvässä kunnossa. Ilman Piiroisen toimintaa tilanne olisi ollut toinen.

– Tänä päivänäkin vielä, kun nähdään, hän kiittää, että selvisi hengissä ja elämä jatkuu.

Tilanne eteni nopeasti, eikä Piiroinen ehtinyt miettiä liikoja. Hän ainoastaan teki parhaansa, jonka siinä tilanteessa pystyi.

Tapahtuman alkaessa Piiroisen vieressä oli ensiapukoulutuksen käynyt silloin 15-vuotias tytär. Tytär ei itse uskaltanut mennä elvyttämään, vaan isä kysyi tyttäreltään ohjeita. Tytär meni ohjaamaan liikennettä pelastusajoneuvoa varten. Piiroiselle shokkireaktio tuli vasta elvyttämisen jälkeen.

– Vaikka onkin saanut koulutuksen, silti tositilanteessa ei välttämättä pysty toiminaan. Kun pelastusmiehet sanoivat minulle, että voi irrottaa, käteni menivät veltoiksi ja luhistuin maahan.

Kaksi vuotta myöhemmin Harri Piiroinen sai työstään tunnustuksen: hänet palkittiin tasavallan presidentin myöntämällä hengenpelastusmitalilla.

Mitalin saajat päättänyt hengenpelastusmitalilautakunta käsitteli tänä vuonna yhteensä 85 tapausta, joista se puolsi seitsemäätoista ehdotusta.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston viestinäpäällikö Mari Kaarnavaara-Puutio toteaa, että hengenpelastusmitalin myöntämisperuste on Piiroisen kohdalla poikkeuksellinen.

– Tämä on hyvin erilaista, mitä yleensä on ollut. Useimmiten hengenpelastusmitalin on saanut esimerkiksi hukkuvan henkilön pelastamisesta, Kaarnavaara-Puutio kommentoi.

Mitalin luovuttaa maanantaina Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Leena Räsänen Turussa valtion virastotalossa.

– Tein vain niin kuin kansalaisvelvoite kertoo ja mitä osaan. Ei niitä mitaleita kuitenkaan joka päivä jaeta, eikä niitä jokainen saa. Kyllähän se tunnustus tietysti hienolta tuntuu, Piiroinen myöntää.

Joukosta erottuva tapaus

Tasavallan presidentti myönsi huhtikuussa seitsemälletoista henkilölle hengenpelastusmitalin. Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta, neuvokkaasta tai oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta.

Hengenpelastusmitalilautakunta käsitteli kaikkiaan 85 ehdotusta, joista se puolsi seitsemäätoista esitystä.

Palkitut ovat: Ari Paju (jäistä pelastaminen), Jukka Lappalainen (jäistä pelastaminen), Meeri Pussinen (elvytys), Pauli Klasila (häkämyrkytykseltä pelastaminen), Lauri Malmstedt (junaradalta pelastaminen), Ville-Valtteri Liukkonen (jäistä pelastaminen), Ove Damén (jäistä pelastaminen), Topi Lahti (tulipalosta pelastaminen), Martti Malinen (vedestä pelastaminen), Harri Piiroinen (pahoinpitelyltä pelastaminen), Jorma Halonen (jäistä pelastaminen), Heikki Tiiva (jäistä pelastaminen), Reino Rönkkö (jäistä pelastaminen), Sami Eriksson (vedestä pelastaminen), Heli Eriksson (vedestä pelastaminen), Joona Eriksson (vedestä pelastaminen), Kasper Eriksson (vedestä pelastaminen).

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 14.6.2023.