Salolaiset yritykset herätys! Ei kannata nukkua tässä kohtaa, kun kesätyöhakemuksia alkaa tulemaan. Älkää päästäkö Salosta kotoisin olevia nuoria työllistymään yliopistokaupunkeihin, se saattaa olla työvoiman kannalta lopullista. Nopeat syö hitaat

Mielestäni Salon keskustan vaarallisimmat suojatiet ovat Kelan kohdalla. Ehdotan, että ne poistettaisiin. Taksiautoilija

Prisman pihalla omat parkkipaikat sähköautoille. Milloin valmistuvat vastaavat sekä bensiini- että dieselautoille? Mielellään sitten myös ihan oven viereen. Wagner

Internetistä löytyy tieto, ketkä kolme nykyisistä presidenttiehdokkaista olivat Suomen hallituksessa, kun Fortumin sähköverkko myytiin ulkomaiselle sijoitusyhtiö Carunalle vuonna 2013. Kun katson sähkölaskuani, tiedän ainakin, ketä en äänestä. Karu

Täysin samaa mieltä kanssasi Matti Hannila (SSS 10.1.), mutta mielestäni koko energiatuotantomme pitää kansallistaa ja suomalaisten on erottava tästä Nord Poolista. Caruna

Arvoisat autoilijat, emme halua rahoittaa Venäjän sotakassaa käyttämällä Teboilin/Lukoilin polttoaineita. Jooseppi

Suuri kimppu ruusuja ja kaunis kiitos Salon sairaalan päivystykseen! Sain todella ammattimaista, ystävällistä hoitoa. Perusteelliset tutkimukset

Eikö mene jo päättäjien tajuntaan, että Caruna on kansallistettava aivan samoin kuin Saksa teki Uniperille. Kataisen ja Haaviston iso kupru korjattava. Ei mitään järkeä että elintärkeä infra on ulkomaisten hallussa. Verot Suomeen

Kallis sähkön siirtohinta on oikein. Pekka Haavisto kertoi vaalitentissä, että Carunan myynti ei ollut virhe. Presidentinvaalit

Eikö sitä nyt saada päätettyä aikaisemmin, että jos rajan yli pyrkijöitä ilmestyy, kun raja avataan, niin raja kiinni heti? Ilman että siitä taas täytyy kokoustaa, jona aikana porukkaa tulee satamäärin sisään. MB

Eipä näkynyt pakkasviikon aikana juuri sähköautoja tien päällä. Ovatko jo heränneet vai ovatko korjaamolla? Talvi yllätti

Jos palestiinalaiset jäisivät pois Israelista, niin mistä he saisivat halpatyövoimaa talouttaan pyörittämään. Ihmetellä täytyy

Tuhansia kiloja lyijyä pohjvesialueelle vuosittain ei kuulosta ympäristöluvalta. Ihmettelevä

Nyt on ikävä vanhoja ulosottomiehiä ja -naisia. Heidän kanssaan asioista pystyi keskustelemaan ja sopimaan, asiat saatiin hoidettua. Uusi sukupolvi noissa tehtävissä on harvinaisen kylmäpäisiä ja jopa julmia, vailla asiakaspalvelutaitoja. Konkurssi

Tankkauksesta ei saanut plussaa vaikka oli se mainos. Kymmeniä tuhansia rautakauppaan, ei plussaa koska tili siellä. Plussasaldo jotain kaksi euroa nyt. Näin meillä

Varhan ei kannata Salon sairaalan yksityistämisessä hosua. Rakennetaan se nyt ensin veronmaksajien rahoilla valmiiksi, ja sitten vasta jaetaan se sulle–mulle-menetelmällä omille ja vierasperäisille oligarkeille . Ihmettelen kauhiast

Kyllä Varhan toimet tulevat vielä kalliiksi, jos nyt kaikki palvelut otetaan pois tai muutetaan niin kalliiksi, ettei pysty vanhus maksamaan. Piti tukea kotona asumista, mutta ei se onnistu, jos kaikki viedään pois. Hallintoa pienemmäksi

Nimimerkille ihan uskomatonta: Tottakai hyvinvointialueen päätöksillä on vaikutusta kaupungin elin- ja vetovoimaan. Palveluverkkopäätöksillä on jo pelkästään työpaikkojen suhteen iso alueellinen vaikutus. Varhan ja kaupungin yhteistyön soisi olevan vahvaa. Nyt se on sitä, että Varha vie ja kaupunki vikisee. Salon edustus on Varhassa heikkoa, toivottavasti salolaiset ymmärtävät äänestää seuraavissa vaaleissa enemmän salolaisia päättäjiä. Nyt muut päättää

Jokainen turvapuhelimen käyttäjä joutuu maksamaan joka kuukausi perusmaksun, ei ole asiakkaalle ilmainen. Järjen käyttö sallittu

Nimimerkille Sarjis: Kyllä Macanudon voisi lopettaa, ei täytä sarjakuvalle edellytettäviä kritreitä. Pelkkä täyte lehdessä. Harvemmin ymmärrettävää huvia, enemminkin masentavaa kuolemaa. Macanudo

Kristillisten Essayah ilmaisi tv-puheessaan, ettei hän hyväksy virkamiehille mielipiteen ilmaisuvapautta. Presidentiltä tällainen näkemys olisi vaarallinen. Kansalaisvalppaus tarpeen

Ozempicin saatavuus Suomessa on huono, mutta ulkomailla sitä voi ostaa suoraan apteekista ilman reseptiä, kokemusta on. Paremmat katteet