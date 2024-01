Salon linja-autoaseman remontti on edennyt loppusuoralle, mutta se ei ole sujunut ongelmitta

Remontissa marraskuun alkupuolelta lähtien olleiden Salon linja-autoaseman asiakastilojen odotetaan avautuvan ensi viikon aikana.

SSS kirjoitti linja-autoaseman remontista joulukuun alussa (SSS 1.12.). Tuolloin kerrottiin, että valmista pitäisi tulla vuoden loppuun mennessä. Aikataulu on kuitenkin venynyt tästä.

– Lattian asennuksessa on ollut ongelmia, ja se on viivästyttänyt remonttia. Asennus on käynnissä edelleen. Uskoisin, että ensi viikolla ovet uusin tiloihin avautuvat, Salon kaupungin talomestari Oskari Kauko kertoo.

Kaupunki remontoi asiakastilat kokonaan uuteen uskoon. Odotustiloihin tulee pöydät ja penkit sekä aikataulunäytöt.