Teatteriarvostelu: Salon lukiossa tarjoillaan maailmanluokan viihdettä – kekseliäs roolitus tuo asetelmaan vieraannuttavan efektin

Addamsin kauhuperheen tarina alkoi sarjakuvina 1930-luvun lopulla ja nousi kansainväliseen tunnettuuteen 1960-luvun ikonisena televisiosarjana. Sen jälkeen oli hiljaisempaa, kunnes omituinen goottiperhe teki näyttävän comebackin vuoden 1991 elokuvasovituksessa.

Eikä Addamsin perhe sen jälkeen olekaan poistunut näyttämöltä. Elokuvia ja tv-sarjoja on tullut lisää, ja vuonna 2010 Addamsit päätyivät Broadwaylle heistä kirjoitetun romanttiskomediallisen musikaalin myötä.

Salon lukion musiikkiteatterin suurproduktio ammentaa nimenomaisesti Marshall Brickmanin ja Rick Elicen musikaalitekstistä sekä Andrew Lippan siihen säveltämistä lauluista.

Salolaisnuorten tulkinnan perusta on silti alkuperäisissä tv-sarjoissa ja elokuvissa, sillä niissä muovattiin käsitykset keskeisten henkilöhahmojen ominaisuuksista ja koko perheen eriskummallisesta dynamiikasta.

Kauhussa kun perinteisesti nähdään puhdistavaa voimaa, mutta Addamsin perheen komediakauhussa kyse onkin voimaantumisesta. Heidän asuttamansa kummituskartanon puitteet ja talossa haahuileva friikkigalleria ja pihamaalla liihottelevat elävät kuolleet esivanhemmat palvelevat perheen naisväen voimaantumista.

Morticia-äiti (Edith Kortteinen) ja Wednesday-tytär (Anni Kuittinen) määräävät kaapin paikan ja omasta hienosta sukuhistoriastaan humaltunut isä Gomez (Sara Järvinen) saa vapaasti elätellä fantasiaa itsestään perheenpäänä.

Salon lukion musikaaliversiossa Wednesday on rakastunut ja aikoo naimisiin tavallisen perheen pojan Lucasin (Verner Lindén) kanssa. Wednesday kertoo aikeistaan isälle, mutta vannottaa tätä olemaan paljastamatta asiaa äidille – Morticia kun ei hyväksyisi moisia aikeita.

Ristiriitoja pinotaan päällekkäin toisensa perään, kunnes Morticia ymmärtää tyttärensä olevan kuin hän itse vuosikymmeniä aikaisemmin. Morticia pelästyy huomatessaan muuttuneensa omaksi äidikseen ja kadottaneensa nuoren minänsä villin omapäisyyden.

Kaiken tämän keskellä Gomez ajelehtii kahteen ilmansuuntaan lojaalina uppotukkina, joka tohvelimaisuudessaan melkein menettää kummatkin elämänsä naiset. Vasta kun kauhu on voimaannuttanut äidin ja tyttären ja molemmat riemuitsevat oikein onnettomasta elämästään, myös isä-Addams vapautuu kiirastulestaan.

Arto Lindholmin ohjaaman The Addams Familyn voima on sen kollektiivisuudessa. Salon lukion esitys on suuren mittakaavan tuotanto, johon on osallistunut kymmeniä paikallisia nuoria.

Pelkästään lavalla nähdään lähes 30 näyttelijää. Muusikoita orkesterissa on 17 ja taustavoimissa yli 40 nuorta. Numeraalisesti liikutaan siis autenttisissa Broadway-lukemissa eikä tämäntyyppistä monumentaaliteosta olisi mahdollistakaan toteuttaa ilman massiivista panostusta työvoimaan.

Kollektiivisuus toteutuu kauneimmin joukkokohtauksissa. Näyttämön etualalla kulkee draama ja sitä tukeva laulu, päätähtien taustalla tanssii ensemble tarkkaan työstettyä koreografiaansa. Ei liene kovinkaan liioiteltua väittää, että tällaista maailmanluokan viihdettä on Salossa mahdollista nähdä vain lukiolaisten tuotannoissa – vastaavaa väkimäärää kun ei ole ihan yksinkertaista koota harrastajavoimin tai puoliammattilaisesti.

The Addams Familyn teksti edustaa klassista Broadway-viihdettä, jossa juoni kulkee kuin luotijuna eikä katsojalle haluta aiheuttaa vaivaannuttavia tunnetiloja tai liikaa pohdiskeltavaa.

Andrew Lippan laulut operoivat tarttuvien kertosäkeidensä varassa. Näyttelijät selviytyvät laulunumeroistaan pääsääntöisesti oikein mallikkaasti, ja lukion parkkipaikalle saakka voi aistia kuinka motivoituneita tuotantoon osallistuvat nuoret ovat.

Hauskan ohjauksellisen efektin Lindholm tekee asettamalla tekstin kahteen keskeiseen miesrooliin naisnäyttelijät. Kauhun lajityyppiin sopien se vieraannuttaa katsojaa omista odotusarvoistaan ja Gomezin sekä Mortician tapauksessa korostaa vaimon dominanttia roolia puolisoonsa nähden.

The Addams Familyn sympaattisin ilmestys taitaa olla Lurkki, jolle Isak Smit antaa ääntä myöten herkullisen aavemaisen hahmon. Edith Kortteinen Mortician roolissa on ilmiselvästi katsonut tarkkaan The Addams Familyn elokuvasovitukset ja hallitsee taiten varsinkin Anjelica Hustonin parhaat goottimaneerit.

Marshall Brickman ja Rick Elice: The Addams Family. Salon lukion musiikkiteatterin ensi-ilta 17.1. Ohjaus: Arto Lindholm. Musiikki: Andrew Lippa. Suomennos: Tiina Puumalainen. Laulujen suomennos: Ilpo Tiihonen. Koreografia: Iisa Niemi. Näyttelijät: Sara Järvinen, Edith Kortteinen, Anni Kuittinen, Emilia Kokko, Matias Virtaperko, Jasmiina Leppälä, Isak Smit, Enni Suominen, Silja-Meeri Mielikäinen, Verner Lindén.

Seuraava esitys perjantaina klo 18.30 Salon lukion auditoriossa. Esitykset jatkuvat 24.1. saakka.