Salon murhajutussa jo kahdeksan epäiltyä – nuorimmat vasta 18-vuotiaita

Poliisi epäilee Salon murhajutussa kahdeksaa naista ja miestä. Nuorimmat epäillyt ovat vasta 18-vuotiaita. Epäilty henkirikos tapahtui Salossa torstaina.

Kuusi epäiltyä on jo vangittu todennäköisin syin murhasta epäiltynä, ja lisäksi kesken on vielä kahden epäillyn vangitsemisoikeudenkäynti.

Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi kaksi naista ja yhden miehen sunnuntaina. Varsinais-Suomen käräjäoikeus määräsi maanantaina ja tiistaina vangittavaksi yhden naisen ja kaksi miestä.

Lounais-Suomen poliisi julkaisi maanantaina tiedotteen, jossa se kertoi tehneensä loppuviikon aikana useita kiinniottoja. Poliisi oli saanut tiedon mahdollisesta väkivallanteosta Salossa sijaitsevasta yksityisasunnossa torstaina illalla.

Asunnosta oli löytynyt kuollut mies.

– Poliisi ei tässä vaiheessa voi esitutkintaa vaarantamatta kommentoida epäiltyä rikosta yksityiskohtaisemmin, tutkinnanjohtaja Jussi Gustafsson totesi tiedotteessa.

Lounais-Suomen poliisi julkaisi viestipalvelu X:ssä perjantaina kello 16.13 arvoituksellisen viestin, jonka mukaan poliisilla oli Salossa tutkinta-asiaan liittyvä tarkistus/kiinniottotehtävä.

”Paikalla on useita poliisipartioita. Tehtävän ollessa kesken asiaa ei kommentoida yksityiskohtaisemmin. Poliisi tiedottaa asiasta, kun se on tutkinnallisesti mahdollista, loppuviikosta tai ensi viikolla”, poliisi viestitti.

Maanantaina vahvistui, että viesti koski murhaepäilyä. Poliisi jatkaa teknistä tutkintaa ja selvittää epäiltyjen osuutta ja rooleja.

