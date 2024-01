Salon murhajutussa jo kahdeksan vangittua – nuorimmat vasta 18-vuotiaita

Maanantaina vahvistui, että viesti koski murhaepäilyä. Poliisi jatkaa teknistä tutkintaa ja selvittää epäiltyjen osuutta ja rooleja. Syyte on vangittujen osalta nostettava viimeistään toukokuun puolivälissä.

”Paikalla on useita poliisipartioita. Tehtävän ollessa kesken asiaa ei kommentoida yksityiskohtaisemmin. Poliisi tiedottaa asiasta, kun se on tutkinnallisesti mahdollista, loppuviikosta tai ensi viikolla”, poliisi viestitti.

Oikeudenkäyntiasiakirjat on määrätty tutkinnallisista syistä salassapidettäviksi syyteasian käsittelyyn asti.

Käräjäoikeuden vangitsemistiedoista käy ilmi, että epäillyistä vanhin on 40-vuotias nainen. Neljä nuorinta on syntynyt 2000-luvulla.

Kaikki epäillyt on vangittu todennäköisin syin murhasta epäiltynä.

— L-S poliisi (@L_S_poliisi) January 12, 2024