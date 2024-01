Salon museoiden huutavaan pulaan varastotilasta on löytymässä ratkaisu.

NMD Arkkitehdit Oy on laatinut kaupungille hankesuunnitelman, jossa esitetään museoille 2 000 neliömetrin kokoista yhteisvarastoa.

Museovarasto tehtäisiin betonista, ja se vastaisi käytännössä korkeaa teollisuusrakennusta. Paikaksi esitetään Metsäjaanun teollisuusaluetta.

Museovaraston kustannusarvio on 4,5 miljoonaa euroa. Kulttuurirakennukselle on mahdollista saada runsas miljoona euroa valtionosuutta.

Ajatuksena on, että varasto rakennettaisiin ensi vuonna ja otettaisiin käyttöön vaiheittain vuosina 2026–2029.

Salon historiallisella museolla on yhdeksän historiallista museota. Niiden lisäksi museo hallinnoi 21 rakennusta ja kuutta varastotilaa muissa rakennuksissa.

Museon esineistö on hajallaan ja puutteellisissa tiloissa. Olosuhteiden takia museoesineistöä on menetetty ja sitä tuhoutuu koko ajan lisää.

Tilanpuutteen takia museo ei pysty ottamaan vastaan lahjoituksia, mikä on vastoin museolakia ja museon tärkeintä tehtävää.

Asialliset säilytysolosuhteet ovat myös edellytys museoiden valtionosuuden saamiselle.

Museoesineet ovat periaatteessa ikuisesti säilytettävää materiaalia. Siksi museorakennuksen käyttöikä pitäisi olla mahdollisimman pitkä.

Esimerkiksi Hämeenlinnan maakunta-arkiston rakenteellinen käyttöikä on 200 vuotta.

Museovaraston pitää olla myös sellaisessa paikassa, että rakennus pysyy kuivana ja käyttökelpoisena kaikissa olosuhteissa ilman pumppuja ja puhaltimia.

Salon omissa kiinteistöissä ei ole tiloja, jotka kelpaisivat museovarastoksi.

Tilojen vuokraaminen yksityiseltä tulisi kalliiksi, sillä vuokrasopimuksesta pitäisi tehdä ”ikuinen”. Silti riskinä olisi, että rakennuksen omistaja haluaisi sen jossain vaiheessa toiseen käyttöön.

NMD Arkkitehdit Oy on esittänyt, että Salo tekisi museovaraston uudisrakennukseen Metsäjaanun alueelle. Sen pohja on varastolle sopiva ja paikka on lähellä keskustaa.

Alun perin museovaraston käyttöiäksi ajateltiin 200 vuotta, mutta suunnitelmaa piti tinkiä, koska varaston hinta olisi noussut 6,8 miljoonaan euroon.

Edullisemmassa 4,5 miljoonan euron varastossa on tingitty esimerkiksi ilmanvaihdosta ja sähköjärjestelmästä.

Lisäksi ruostumattomien terästen käytöstä betoniraudoituksessa on luovuttu ja betonin lujuusvaatimuksia on pienennetty. Tekniikan yksinkertaistaminen laskee suunnittelukuluja.

Salon vapaa-ajan lautakunta on hyväksynyt museovaraston hankesuunnitelman ja päättänyt käynnistää arkkitehtisuunnittelun.