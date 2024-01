Salon sairaalan yksityistämissuunnitelmalle löytyi selitys

Suunnitelmalle yksityistää Salon sairaalan leikkaustoimintaa saatiin torstaina taustaa, jota tähän mennessä on vain arvailtu. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama virkamiestyöryhmä esittää päivystykseen muutoksia, jotka todennäköisesti lopettavat ympärivuorokautisen päivystyksen Salossa. Tämä taas vaikuttaa siihen, minkälaisia leikkauksia sairaalassa voidaan tehdä.

Tyks-sairaalapalveluiden johtaja, työryhmään kuulunut Mikko Pietilä arvelee toisaalla tässä lehdessä, että kaikki nykyinen päiväkirurgiakaan ei ole jatkossa välttämättä mahdollista ilman ympärivuorokautista päivystystä. Yksityisellä sairaalalla olisi ilmeisesti enemmän toimintamahdollisuuksia.

Jos työryhmän esitykset toteutuvat, sairaalan yksityistäminen saattaa olla operaatio, jolla sairaalan toimintaa voidaan jatkaa ja säilyttää Salossa koulutettujen ammattilaisten työpaikkoja. Hyvinvointialueen järjestämät palvelut keskitettäisiin Turkuun. Salon sairaala ei olisi salolaisten ”oma” enää siinäkään mitassa kuin nyt.

Saloa koskeva muutos päivystyksissä on vain osa uudistusta. Valtakunnallisesti kovemman luokan esitys on, että keskussairaaloiden määrää vähennetään selvästi, jotta tekijöitä riittäisi kaikkiin sairaaloihin tulevaisuudessakin.

Työryhmä ehdottaa, että Tyks ja muut neljä yliopistosairaalaa säilyvät. Ympärivuorokautista päivystystä tarjoavia keskussairaaloita olisi oli 5–8. Yliopistolliset ja muut keskussairaalat palvelisivat yli hyvinvointialueiden rajojen.

Vuodesta 2026 jokaisella hyvinvointialueella olisi yksi synnytyssairaala. Varsinais-Suomessa synnytykset on jo keskitetty Tyksiin.

Sairaalaverkon ja päivystysten muutokset ovat taas yksi osoitus, miten sote-palveluiden rahoituksesta vastaava valtio ohjaa itsehallinnollisia hyvinvointialueita. Muutokset tehdään muuttamalla lainsäädäntöä.

Syy keskussairaalaverkon rukkaamiselle on sama kuin kaikelle karsinnalle sosiaali- ja terveydenhuollossa: hoitohenkilökunnasta on kova pula, ja kustannusten kasvu on pidettävä kurissa.

Varhan päättäjät tekevät tämän kevään aikana ratkaisuja palveluverkosta. Salon seudulta valtuustoon valitut edustajat tuskin osasivat vuoden 2022 vaalien aikaan ajatella, että päätettäväksi tulisi myös, mitä tehdään Salon sairaalalle.