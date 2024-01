Lounaismaan ja Lounais-Suomen Osuuspankkien hallitukset ovat aloittaneet tunnustelut pankkien mahdollisesta yhdistymisestä. Yhdistymisen tuloksena syntyisi pankki, jonka asiakasmäärä olisi yli 100 000 ja asiakasliiketoiminnan määrä olisi noin 5 miljardia euroa.

Pankit ovat ryhtyneet pohtimaan yhdistymistä yhtä jalkaa, eikä kumpikaan ole varsinaisesti ollut asiassa ensimmäinen aloitteentekijä, sanoo OP Lounaismaan toimitusjohtaja Jouni Hautala. Molempien tavoitteena on saada enemmän resursseja asiakastyöhön.

– Ajatus oli yhtenevä, sillä problematiikka on samanlainen molemmilla pankeilla. Pankki- ja finanssiala on hyvin säänneltyä, ja sääntely on lisääntynyt jatkuvasti. Sääntelyn vaateiden täyttäminen vie resursseja ja työvoimaa. Samat vaateet koskevat sekä isoja että pieniä pankkeja, mutta iso pystyy toteuttamaan niiden täyttämisen vähän helpommin ja tehokkaammin, Hautala selittää.

– Meillä OP Lounais-Suomessa on 34 työntekijää, joista osan aika menee sääntelyvaateiden täyttämiseen. Näihin kuuluvat esimerkiksi tiedustelut, joita pankin on tehtävä, jos asiakkaan pankkiliikenteeseen tulee tavallisesta poikkeavia rahansiirtoja. Näillä kyselyillä pyritään hillitsemään harmaata taloutta. Yhdistymisen myötä tätä työtä voitaisiin keskittää ja pystyisimme enemmän keskittymään asiakaspalveluun, kertoo OP Lounais-Suomen toimitusjohtaja Markku Pelkonen.

Lounaismaan Osuuspankki on Salon seudun suurin pankki, ja sillä on vajaat 83 000 asiakasta. Se toimii Salossa, Somerolla ja Forssassa.

Konttoreita sillä on yhteensä kuusi: Salon keskustassa, Perniössä, Kiikalassa, Inkereellä, Somerolla ja Forssassa. Työntekijöitä on yhteensä noin 130. Viimeksi Lounaismaan Osuuspankkiin yhdistyi vuosi sitten OP Kantrisalo, joka toi mukanaan Inkereen ja Kiikalan konttorit.

Lounais-Suomen Osuuspankki sijaitsee maantieteellisesti Lounaismaan Osuuspankin naapurissa. Sillä on konttorit Paimiossa, Sauvossa ja Loimaalla. Asiakkaita OP Lounais-Suomella on vajaat 25 000.

– Kumpikin pankki on taloudellisesti erittäin hyvässä kunnossa. Mahdollisen yhdistymisen tavoitteena olisi luoda entistäkin vahvempi pankki tukemaan paikallisten yritysten ja koko alueen elinvoimaisuutta, Hautala sanoo.

Toimitusjohtajien mukaan pankkien yhdistyminen näkyisi käytännön tasolla asiakkaiden suuntaan melko vähän. Enemmän kyse olisi hallinnollisesta muutoksesta.

– Mutta ei se ainakaan heikentäisi asiakkaan asemaa. Isomman pankin on helpompi saada myös hyviä osaajia, mikä heijastuu asiakkaillekin, Hautala toteaa.

– Isompi pankki tarjoaisi asiakkaille kaikki palvelut saman katon alta. Pankkien nykyinen konttoriverkosto kattaa laajasti koko toimialueen, ja siihen ei ole tarvetta tehdä muutoksia, Pelkonen sanoo.

Konttorimäärän lisäksi myös työntekijämäärä säilyisi ennallaan. Lähtökohtana keskusteluille on, että pankkien nykyinen henkilökunta jatkaisi uudessa pankissa vanhoina työntekijöinä.

– Isompi pankki pystyisi myös paremmin tarjoamaan henkilökunnalle erilaisia kehittymismahdollisuuksia ja urapolkuja, Hautala mainitsee.

Yhdistymishanke on vasta alkumetreillä, mutta ratkaisu voi tapahtua jo tämän kevään aikana. Nyt pankkien hallitukset selvittävät, minkälaista hyötyä yhdistymisellä pystyttäisiin saavuttamaan ja kuinka yhdistäminen olisi paras toteuttaa.

Tunnustelussa kertyneen tiedon pohjalta pankkien hallintoneuvostot ja edustajistot käsittelevät asiaa kevään kokouksissaan, ja sen jälkeen pankkien hallitukset päättävät, edetäänkö asiassa.

Mikäli hallitukset esittävät pankkien yhdistymistä, niin lopullisen päätöksen tekevät molempien pankkien edustajistot.

– Aikaisintaan yhdistyminen voisi tapahtua ensi vuoden puolella. Tarkkaa aikataulua ei ole, Pelkonen sanoo.

Jos pankit yhdistyvät, luontevana jatkumona voisivat yhdistyä myöhemmin myös OP Koti Lounaismaa ja OP Koti Lounais-Suomi.

– Silloin uudessa organisaatiossa olisi jo lähes 200 työntekijää, Hautala toteaa.