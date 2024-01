Sauli Niinistö pitää tänään ensimmäisen uudenvuodenpuheensa aikana, jolloin Suomi on Nato-maa – puhe jää hänen viimeisekseen presidenttinä

Presidentti Sauli Niinistön viimeinen uudenvuodenpuhe esitetään tänään. Niinistö on vuodesta 2012 ollut tasavallan presidenttinä, ja tänään pidettävä perinteinen puhe on järjestyksessä hänelle kahdestoista.

Hän on puheissaan esittänyt näkemyksiään muun muassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Tänään julkistettava uudenvuodenpuhe on ensimmäinen, jonka Niinistö pitää aikana, jolloin Suomi on puolustusliitto Naton jäsenmaa. Suomesta tuli Naton täysjäsen viime huhtikuussa.

Puheissaan presidentillä on ollut tapana nostaa esiin myös muita tärkeinä pitämiään ajankohtaisia aiheita. Niinistö on päättänyt aiemmat puheensa toivottamalla Jumalan siunausta.

Mikäli perinne jatkuu, seuraavan uudenvuodenpuheen pitää henkilö, joka valitaan alkuvuoden vaaleissa Suomen seuraavaksi presidentiksi.

Kello 12 alkavaa puhetta voi seurata Ylen TV1-kanavalla ja Yle Areenassa.