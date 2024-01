Sauna ja poreallas päälle – minulla on kiinteä sähkösopimus!

Joka talvi tulee mieleen, että eikö junien nopeuden sijasta pitäisi panostaa niiden toimintavarmuuteen. AS

Oli pakko pistää perjantai-iltana sauna ja poreallas päälle, kun pörssisähkön hinta oli yli kaksi euroa ja itselläni on kiinteähintainen sähkösopimus. Noin 50 euroa säästöä tuli tunnissa. Säästölaskija

Halikko ilman muuta Paimioon ja sitä myöten Turkuun. Salo saa heittää heipat

Joulunaika päättyy Nuutinpäivään, ei Loppiaiseen, vaikka nuorempi väki niin luuleekin. Paha nuutti

Taas oli ns. rattimies ojanpenkalla kitkoineen vetoapua vailla. Talvi yllätti tammikuussa

Paljonkohan näitä tulevan yksityissairaalan tulevia omistajia istuu parhaillaan Varhan organisaatiossa? Otetaan selvää

Nonni! Nyt yksityistetään jo terveydenhuoltommekin. Se on jo nähty mitä yksityistäminen Suomessa merkitsee! Caruna

Kompostori saa jäätyä talvella ja homma jatkuu keväällä sen sulamisen jälkeen, sanoi täällä joku. Mitäs sitten kun se kompostori on täynnä jo ennen joulua? Ostetaanko toinen viereen? Tyhjäksihän sitä ei saa, kun on aivan yhtäpuuta. Kuinka?

Kyllä hyvä kompostori toimii näilläkin pakkasilla. Perjantaina lämpötila oli +22 astetta. Kompostori on melko täynnä. Lisää kuiviketta joka kerta ja möyhennä hyvin. Bio

On ihan oma vika ottaa pörssisähkö, joka on hyvin epävarma vaihtoehto. Olen ottanut kiinteän hinnan, joka on parhaillaan suhteellisen halpaa. Pulinat pois

En oikein ymmärrä, miksi sitoutumattoman päivälehden, kuten olen uskonut SSS:n olevan, pitää pääkirjoituksessaan harmitella SDP:n presidenttiehdokkaan matalaa kannatusprosenttia! Tasapuolisuutta kehiin

Nyt voidaan viimeistään todeta ilmaston lämpenemispuheet sekä sähköiseen liikenteeseen siirtyminen suureksi virheeksi. Arkipäivää sen sijaan ovat pitkät kovat pakkasjaksot, sähköpula, sähkönhinta katossa ja sähköautot toimintakyvyttöminä. Voi elämän kevät

Sanoin joskus, että mummo säästää vettä pesuvatiin ja pesee sillä monta kertaa. Nyt näitä niksejä sataa kunnolla, kiva lukea eri säästökeinoista. Kyllä kansa keksii

Pitkän aikaa on ollut keräyksiä monenmoisia. Kyllä valtioiden pitää hoitaa huono osaiset, ei kansalaisten. Työ ja tekijät eivät kohtaa, eivätkä ammatit. Vakituisen asunnon myynti on hankalaa. Etuuksia huononnetaan. Se on kokoomus, hyvätuloiset. Toivottavasti ei seuraavaan hallitukseen. Vähäosaisten apuna pitää olla sosiaaliset edut. Häpeän hallitus

Kyllä on kovaa, kun mainoksistakin syytetään kokoomusta. Hyvät naurut sain

Kun itänaapurissa on tuollainen tilanne, niin en voi edes kuvitella Urpilaista taikka Haavistoa presidentiksi. Näin se vaan on

Kahteen en luota: Sähköön ja työnantajaan. Muuten miksi sanotaan työnantaja, jos se ei anna töitä? Tämmöstä

Nimimerkille Kokemus: Elvytyskielto ja eutanasia ovat kaksi täysin eri asiaa. Eutanasian puolesta