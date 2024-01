Loppiainen tarkoittaa joillekin joulunpyhien, joillekin taas Keski-Euroopan mäkiviikon päättymistä. Salossa loppiainen tarkoittaa sitä, että kaupunki täyttyy taas juniorikoripalloilijoista.

Vilppaan 16:nnen kerran järjestämään AND1-turnaukseen osallistuu tänä vuonna 110 joukkuetta ja yli tuhat pelaajaa. Kun mukaan lasketaan valmentajat, huoltojoukot, vanhemmat ja talkoolaiset, kolmipäiväinen turnaus liikuttaa tavalla tai toisella yli 2 000:ta korisihmistä.

Turnauksen johtaja Kirsi Aarikka-Laanti on tyytyväinen joukkuemäärään.

– Kovin montaa joukkuetta ei olisi enää edes mahtunut mukaan. Otteluohjelmien järjestämisessä oli omat haasteensa lauantai-illan liigamatsin vuoksi.

Aarikka-Laanti viittaa lauantai-iltana Salohallissa pelattavaan Vilpas–Kouvot-otteluun, johon turnauksen pelaajilla on vapaa pääsy. Otteluun onkin odotettavissa pitkälti yli 2 000 katsojaa eli kuluvan liigakauden ennätysyleisö.

– Liigamatsi on turnausvieraille iso juttu. Siellä on aina paljon junioreita, jotka eivät ole aikaisemmin nähneet ammattilaiskoripalloa livenä, Aarikka-Laanti muistuttaa.

Muuten turnaus sujuu kuten aina ennenkin: pelipaikkoja on 11, majoituskouluja kuusi ja ruokailu on Salon seudun ammattiopistolla.

– Samalla pohjalla mennään niin kauan kun kaupunkiin ei tule lisää halleja, jotka soveltuvat koripalloon, Aarikka-Laanti kertoo.

AND1-turnaus on taloudellisesti elintärkeä Salon Vilpas Koripallo ry:lle sekä myös Vilppaan juniorijoukkueille, jotka saavat pelipaikkojen kioskituotot itselleen.

Turnauksen johdosta Salon seudun majoituskapasiteetti on taas kerran täyteen varattu.

– Alueelta ei löydy yhtään Air BnB -kämppää ja Rikalan siivouskomerokin taitaa olla jo käytössä, Aarikka-Laanti nauraa.

Yksi lasten harrastuskustannuksen nousujen syistä onkin ollut se, että turnausmatkoilla majoitutaan koulujen sijasta hotelleissa. AND1-turnaus on siinä mielessä pysynyt perinteissä kiinni, että suurin osa joukkueista on edelleen koulumajoituksessa. Majoituskouluja on kuusi.

– Koulussa nukkuminen on osa turnauselämystä. Muistan elävästi viime vuodelta, kun kyselin mikrotyttöjoukkueelta, että miten turnaus on mennyt. He vastasivat, että ”kaikki pelit ollaan hävitty, mutta koulussa oli ihan sikasiistiä nukkua”, Aarikka-Laanti muistelee.

Koulut ovatkin turnauksen yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista.

– Koulut ovat suhtautuneet todella hyvin turnaukseen. Se on ollut Vilppaassa periaate, että jätämme luokat parempaan kuntoon kuin millaisena me ne saimme.

– Joissain turnauksissa joukkueiden on itse järjestettävä luokka majoituskuntoon eli siirtää pulpetit ja niin edelleen. Me emme halua siihen lähteä, koska haluamme suojata koulun omaisuutta, Aarikka-Laanti kertoo.

Toinen ikuisuusaihe on talkoolaiset. AND1-turnauksessa tätäkään ongelmaa ei ole.

– Joukkueilla on aina omat haasteensa ja se on kaikissa lajeissa sama. Itselleni on tullut yllättävän vähän avunhuutoja joukkueenjohtajilta. Meillä on syntynyt vuosien varrella vahvat tiimit esimerkiksi kuljetukseen, ruokailuun ja kisakansliaan.

– Talkootyöhän on oikeasti hauskaa yhdessä tekemistä. Se on sitä paitsi paras tapa tutustua lapsen joukkuekavereiden vanhempiin! Vaikka harrastus on lapsen, se on koko perheen harrastus, Aarikka-Laanti kannustaa.

Koripallon AND1-turnaus perjantaista sunnuntaihin.

AND1-TURNAUS 2024

110 joukkuetta eli noin tuhat pelaajaa.

Pelipaikat: Alhaisten koulu, Halikon Liikuntahalli (kaksi kenttää), Hermannin koulu, Keskustan koulu, Meritalon koulu, Moision koulu, Ollikkalan koulu, Pajulan koulu, Salohalli (kolme kenttää), Salon lukio ja Urheilutalo

Joukkuemäärät seuroittain:

19: Vilpas

9: Turun NMKY

7: Hyvinkään Ponteva, Karkkilan Urheilijat

6: Rauma Basket, Klaukkalan NMKY

5: Beat Basket Järvenpää, LoU Basket, Kaarinan Ura Basket

4: WB-Pantterit, Helmi Basket

3: Feeniks Basket, Pälkäneen Luja-Lukko, Torpan Pojat, Helsingin NMKY, Leppävaaran Pyrintö

2: BC Sisu, Karhubasket, Naantalin Koripalloilijat, Lieto-Koris, Pussihukat

1: Rekolan Urheilijat, Kouvot, Malmin Super-Koris, Lahti Basketball, Perniön Urheilijat, BC Nokia, Espoo Basket Team, Korson Kunto

Yhteensä 29 eri seuraa.

Joukkuemäärän kehitys 2012–2024

2012: 57

2013: 95

2014: 92

2015: 99

2016: 121

2017: 108

2018: 137

2019: 121

2020: 117

2022: 41*

2023: 113

2024: 110

* turnaus jouduttiin pelaamaan koronarajoitusten takia huhtikuun lopussa