Sodan intensiivinen vaihe Gazan eteläosassa päättyy pian, Israelin puolustusministeri sanoo

Israelin äärijärjestö Hamasia vastaan käymän sodan intensiivinen vaihe Gazan eteläosassa päättyy pian, Israelin puolustusministeri Yoav Gallant kertoo.

Gallant sanoi pitämässään lehdistötilaisuudessa Israelin tehneen selväksi, että sotatoimien intensiivisen vaiheen on ollut määrä kestää kolme kuukautta, mikä tulee pian täyteen Gazan eteläosassa.

Viime viikkoina Israelin asevoimat on tehostanut sotatoimiaan ja pommituksiaan Gazan eteläosissa sijaitsevissa Khan Yunisin ja Rafahin kaupungeissa.

Gallant toisti lehdistötilaisuudessa myös näkemyksensä siitä, että palestiinalaiset tulevat hallitsemaan Gazan kaistaa Israelin kanssa käytävän sodan päätyttyä. Gallantin mukaan Gazan tulevan hallinnon täytyy syntyä Gazan sisältä.

– Palestiinalaiset asuvat Gazassa, ja siksi palestiinalaisten täytyy hallita aluetta tulevaisuudessa, Gallant sanoi.

– Sodan jälkeen Gaza ei muodosta enää sotilaallista uhkaa. Hamas ei tule enää olemaan kykenevä hallitsemaan tai toimimaan sotilaallisena toimijana Gazan kaistalla.

Gallant kertoi jo viime viikolla näkemyksestään, että sodan jälkeen Gazaa ei hallitsisi Hamas eikä Israel. Puolustusministerin suunnitelmassa Israel kuitenkin varaisi joukoilleen oikeuden toimia Gazassa israelilaisten turvaamiseksi.

Gallantin suunnitelma palestiinalaisten toimijoiden hallitsemasta Gazasta poikkeaa muista Israelin hallituksen sisältä esitetyistä näkemyksistä.

Sekä kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir että valtiovarainministeri Bezalel Smotrich ovat peräänkuuluttaneet Israelin siirtokuntalaisten palauttamista Gazaan sekä palestiinalaisten lähtöä pois alueelta.

Palestiinalaismies ajoi ihmisten päälle Israelissa

Yksi ihminen on kuollut ja useita ihmisiä on loukkaantunut Israelin Raananan kaupungissa palestiinalaisen miehen ajettua autolla ihmisten päälle.

Haaretz-lehden mukaan loukkaantuneita on 17, joista kolme on loukkaantunut vakavasti. Loukkaantuneiden joukossa on lehden mukaan kuusi lasta ja yksi teini-ikäinen. Kriittisesti loukkaantunut 79-vuotias nainen menehtyi saamiinsa vammoihin sairaalassa.

Lehti kertoo, että epäilty tekijä ehti ajaa ihmisten päälle useammalla eri alueella ja kolmella eri autolla ennen kuin poliisi otti hänet kiinni. Ainakin osa autoista oli varastettuja. Lehden mukaan epäilty tekijä myös puukotti osaa uhreista.

Poliisi on ottanut kiinni myös epäillyn tekijän sukulaispojan, joka oli mukana autossa ja yritti myöhemmin paeta paikalta.

Hamas kertoi kahden panttivangin kuolleen

Kaksi Hamasin sieppaamaa israelilaista panttivankia on saanut surmansa, Hamasin tänään julkaisemalla videolla kerrotaan. Videolla panttivankina oleva nainen kertoo kahden hänen kanssaan panttivankina pidetyn israelilaismiehen kuolleen.

Hamasin aseistettu siipi kertoo videon yhteydessä julkaistussa lausunnossa panttivankien kuolleen Israelin pommituksessa.

Ei ole selvää, milloin video on kuvattu. Toisessa, järjestön sunnuntaina julkaisemassa videossa miesten näytettiin vielä olleen elossa.

Israel aloitti sotatoimet Gazassa lokakuun alussa sen jälkeen, kun Hamas teki terrori-iskuja Israelin puolelle 7. lokakuuta ja otti panttivankeja. Hamas sanoi sunnuntaina, että monet jäljellä olevista panttivangeista ovat todennäköisesti kuolleet Israelin iskujen vuoksi. Väitteen todenperäisyyttä ei ole ollut mahdollista vahvistaa.

Hamasin lähteet kertoivat aiemmin tänään yli 130 ihmisen kuolleen Gazassa vuorokauden aikana Israelin iskuissa. Lisäksi kymmenien ihmisten kerrottiin haavoittuneen ja monien uhrien olevan edelleen hautautuneina raunioihin. Hamasin mukaan Israelin iskut kohdistuivat kahteen sairaalaan, tyttökouluun ja kymmeniin asuintaloihin.

Israelin mukaan Hamas on käyttänyt sairaaloita ja muita siviililaitoksia piilopaikkoinaan ja rakentanut tukikohtia niihin. Hamas on kiistänyt tämän.

YK:n mukaan noin 85 prosenttia Gazan väestöstä on joutunut pakenemaan sotatoimia. Hamasin hallitseman terveysministeriön mukaan Israelin hyökkäyksen aikana on tähän mennessä kuollut jo yli 24 100 ihmistä.