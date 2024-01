Ruuhkavuosina karkkihyllystä tulee magneetti, ja siihen on arkinen selitys – Perniöläislähtöinen Antti Kähäri tutki terveellisiä valintoja

Ruoan terveellisyys kiinnostaa enemmän vanhempia ikäryhmiä, kun taas nuoremmat kuluttavat enemmän sokerituotteita ja alkoholittomia juomia. Näin todetaan perniöläislähtöisen Antti Kähärin väitöstutkimuksessa. Tutkija havaitsi kuitenkin, ettei kehitys ole suoraviivaista.

– Terveellisen ruoan kulutus ei lisäänny suoraan iän mukana, vaan siinä on ruuhkavuosissa notkahdus, jolloin sokerin kulutus ei laske. Silloin perhe- ja työvelvoitteiden keskellä ei jaksa ajatella niin paljon terveellisyyttä, Kähäri kertoo.

Hän tutki Turun yliopistoon tekemässään sosiologian väitöskirjassa ruoan kulutustottumuksia ja niiden muutoksia eri väestöryhmissä aikavälillä 1979–2017.

Iän ohella valintoihin vaikuttavat sukupuoli, tulo- ja koulutustaso sekä syntymäkohortti, millä tarkoitetaan tiettynä vuonna syntyneitä ihmisiä.

– Jos on syntynyt 1900-luvun alussa, on elänyt elinkaarensa erilaisessa ympäristössä kuin 1950-luvulla tai 1980-luvulla syntynyt, Kähäri selittää.

Lapsuuden ja nuoruuden ruokaympäristö vaikuttaa siihen, millainen syöjä on myöhemmin.

– Tästä hyvä esimerkki on sokerituotteiden ja juomien yleistyminen viime vuosikymmeninä. Nuoremmat ihmiset ovat varttuneet sokerin ja juomien kyllästämässä ympäristössä.

Perniöstä kotoisin oleva Antti Kähäri alkoi jo lukioaikana pohtia yksilön ja yhteiskunnan suhdetta. Luontevalta valinnalta tuntui hakeutua Turkuun opiskelemaan sosiologiaa.

– Minua kiinnosti, miten yhteiskunta vaikuttaa yksilön toimintaan. Ihmiset eivät tee vain omia päätöksiä, vaan laajemmat olosuhteet vaikuttavat siihen, miten toimitaan ja millaisia tapoja on kehittynyt.

Parikymppisenä lisääntyi myös mielenkiinto terveyteen ja siihen vaikuttaviin asioihin. Erityisesti hän innostui miettimään, miten voisi syödä terveellisesti.

Tutkimusaiheessaan Kähäri pääsi yhdistämään kaksi kiinnostuksenkohdettaan, ihmisen toiminnan ja ruoan, ensin gradussa ja sitten laajemmin väitöksessä.

– Oli helppoa lähteä tekemään tutkimusta aineistosta, jota oli kerätty jo muutama vuosikymmen.

Aineisto koostui pääosin Tilastokeskuksen keräämästä kulutustutkimuksesta, eli siinä oli raportoitu elintarvikkeiden ostoja. Mukana olivat kasvikset, hedelmät ja marjat, kala, sokerituotteet ja alkoholittomat juomat.

Kasvisten syönnistä oli tiedusteltu lisäksi kyselylomakkeella Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen keräämissä väestökyselyissä.

Tulotaso näkyi Kähärin mukaan erityisesti kalan kulutuksessa.

– Mitä korkeammat tulot, sitä enemmän ostettiin kalaa. Ero kasvoi 2000-luvulla, viimeinen aineisto oli vuodelta 2016. Olisi mielenkiintoista verrata uuteen aineistoon, jota on kerätty taas vuonna 2022.

Kasvisten ja hedelmien kulutus sen sijaan ei ollut yhtä vahvasti yhteydessä tuloihin.

– Siihen koulutustaso vaikutti enemmän kuin raha. Kala on niin kallista, että raha vaikuttaa sen ostoon, mutta kasvisten kulutuksessa taas näkyy enemmän tietämys.

Iällä oli myös vaikutusta. Kähäri havaitsi, että hedelmien ja kalan kulutus nousi 40–50-vuotiaasta ylöspäin ja erityisen paljon suurilla ikäluokilla, eli 1945–50 syntyneillä.

– Sokerin kulutus taas meni toiseen suuntaan: mitä vanhempi ikäryhmä, sitä pienempi osuus ruokamenoista meni sokeriin.

Kasvisten päivittäistä syöntiä vertailtiin tutkimusjakson kuluessa sukupuolen mukaan, ja siinä tulos hieman yllätti Kähärin.

– Kasvisten syönti oli yleistynyt sekä miehillä että naisilla, mutta naisilla nopeammin. Ero oli siis kasvanut, vaikka molemmat menivät samaan suuntaan.

Hän olisi voinut odottaa eron tasaantuvan, mutta niin ei ainakaan vuoteen 2016 mennessä ollut käynyt. Parantamisen varaa joka tapauksessa jäi kaikille, sillä uusimmassa kyselyssä naisistakin söi tuoreita kasviksia päivittäin vain puolet.

Nuorten kulutustottumuksista Kähäri teki havainnon, joka oli positiivinen yllätys. Vaikka sokerituotteet ovatkin nuorten suosiossa, se ei ole koko kuva.

– Uusimmasta aineistossa vuodelta 2016 näkyi, että nuoremmissa ikäryhmissä, 20–40-vuotiailla, kasvisten ja hedelmien kulutus oli yleistynyt muita ikäryhmiä enemmän.

Kähäri näkee tässä mahdollisen trendin muutoksen. Terveys ja kestävyys ovat alkaneet kiinnostaa nuoria, kun aiemmin niitä herättiin ajattelemaan vasta vanhempana.

Hän odottaa pääsevänsä näkemään, miten tilanne on kehittynyt vuoden 2022 kyselyssä.

– Viime vuosien poikkeuksellisen kehityksen vaikutus ruoankulutukseen kiinnostaa.

Korona-aika lisäsi kotona syömistä ja vaikutti siten ruokaostoksiin. Vaikutuksensa on ollut myös viime aikojen kovalla inflaatiolla ja elintarvikkeiden hintojen nousulla.

– Haluaisin tutkia etenkin, miten tuloryhmien väliset erot ovat muuttuneet ja miten ruokaturvattomuus on kehittynyt, paljonko on ihmisiä joilla ei ole rahaa perusterveelliseen ruokaan.

Väitöksen jälkeen Kähäri mietti hetken, mitä haluaa tehdä. Syksyn hän työskenteli yliopisto-opettajana, opetti määrällisiä eli tilastollisia menetelmiä ja ohjasi kandintöitä. Nyt ajatukset ovat selvät.

– Haluan jatkaa tutkijana, tämä on selvästi minua varten. Yliopistolla on hyvä porukka, viihdyn hyvin ja täällä haluan jatkossakin tehdä töitä.

Myös Turussa asumisesta Kähäri on pitänyt. Yhteydet lähellä sijaitsevaan Perniöön ovat säilyneet, vanhemmat asuvat yhä siellä ja nuoruudessa syntynyt kaveriporukka on koossa.

Loppuvuodesta hän arveli, että opettajan työn päättymisen ja loman jälkeen vuorossa on rahan hakemista jatkotutkimukseen. Iloinen uutinen ehti kuitenkin tulla jo joulun alla:

– Tutkimukseni sai juuri rahoitusta Juho Vainion Säätiöltä, Kähäri kertoo.

Säätiö myöntää apurahoja kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistävään tutkimukseen ja toimintaan. Talousneuvos Vainio perusti säätiön vuonna 1960 sen jälkeen kun oli saanut omaan sairastamiseensa apua kasvisravinnosta.

Voisiko terveellinen olla halpaa ja helppoa?

Antti Kähärin tutkimus tuo esiin eroja siinä, miten terveellisesti eri ihmisryhmät syövät. Antaako se välineitä vaikuttaa ruokailutottumusten parantamiseen?

– On vaikea kysymys miten voi vaikuttaa, kun kyse on ihmisten omista päätöksistä, tutkija vastaa.

Toisaalta ympäröivä yhteiskunta vaikuttaa ihmisiin monella tavalla, ja juuri siinä tullaankin sosiologian ydinkysymyksiin.

Varsinkin nuoremmissa ikäluokissa vaikuttaa paljon se, mikä on muotia ja mitä muut tekevät. Kähäri huomauttaa, että nuorten päihteiden käyttö on jo vähentynyt. Vastaavasti terveellisen ruoan trendikkyys saattaa olla kasvussa.

Ostoksiin vaikuttaa tietysti raha, kuten kertovat tutkimuksen tulokset kalan kulutuksesta. Entä jos kala olisi halvempaa?

– Ei ole yksinkertaisia keinoja vaikuttaa ruoan hintaan. Ehdotuksia hintapolitiikasta on kyllä tehty, kuten veronkiristyksiä epäterveellisille elintarvikkeille ja verohelpotuksia terveellisille.

Paitsi hinnat, valintoihin vaikuttavat erilaiset järjestelyt. Mitä on helppoa huomata ja poimia mukaan kaupasta, tai mikä näyttää houkuttelevalta buffet-pöydässä?

– Kestävistä ja terveellisistä valinnoista voidaan pyrkiä tekemään helppoja. Laitetaan esimerkiksi linjastossa salaatit alkuun, jolloin niistä aloitetaan lautasen täyttäminen.

Kähäri muistuttaa myös yleisen hyvinvoinnin merkityksestä. Ruokatottumukset eivät ole irrallaan muusta elämästä.

– Kun on väsynyt ja stressaantunut ja rahat tiukalla, suklaapatukka lohduttaa. Kun voi hyvin, on helpompaa tehdä terveellisiä valintoja. Myös informaatio-ohjauksesta kuten ruokasuosituksista hyötyvät eniten ne, joilla jo on asiat paremmin ja valmiiksi kiinnostusta.