Suojelupoliisin varoitteluista huolimatta moni kansanedustaja aikoo pysyä Tiktokissa – ”Tosi usein tekisi mieli lopettaa käyttö jo pelkästään kannanottona”

Moni kansanedustaja aikoo pysyä kiinalaisessa lyhytvideosovelluksessa Tiktokissa suojelupoliisin (supo) varoittelusta huolimatta. STT kysyi muutamilta Tiktokia käyttäviltä kansanedustajilta, kuinka he suhtautuvat supon näkemyksiin.

Vihreiden kansanedustajalla ja puheenjohtajalla Sofia Virralla on käytössään työpuhelimen ja henkilökohtaisen puhelimen lisäksi kolmas puhelin, jolla hän käyttää Tiktokia. Syynä tähän ovat Tiktokin tietoturvaongelmat.

– Tosi usein tekisi mieli lopettaa Tiktokin käyttö jo pelkästään kannanottona, sillä koen, että sillä on alustana paljon haittapuolia. Näitä ovat juuri sen yhteys Kiinaan, mutta myös se, miten sovelluksen tiedetään olevan poikkeuksellisen addiktoiva lapsille ja nuorille ja miten algoritmien heille tarjoilema sisältö ei suinkaan ole aina hyväksi. Päinvastoin.

Supo varoitti tiistaina Ylen haastattelussa pitävänsä mahdollisena, että lyhytvideosovellus Tiktokin käyttäjätiedot vuotavat Kiinan turvallisuusviranomaisille. Siksi supo ei suosittele omille työntekijöilleen Tiktokin asentamista työ- tai henkilökohtaiseen puhelimeen. Virran mukaan supon näkemyksissä ei ole mitään yllättävää, sillä Tiktokin ongelmat ovat olleet tiedossa aiemminkin.

Kokoomuksen Aura Salla kommentoi viime viikolla, että Tiktok pitäisi kieltää EU:ssa turvallisuuspoliittisena uhkana. Myös Virta on sitä mieltä, että Tiktok tulisi kieltää Euroopan tasolla. Hänen mielestään on tärkeää keskustella ja kommunikoida nuorten kanssa, mutta hän kaipaa siihen turvallisempia alustoja. Lisäksi Virran mukaan vanhemmille ja muillekin kansalaisille tulisi olla tarjolla enemmän tukea sosiaalisen median käyttämiseen ja ymmärtämiseen.

– Toistaiseksi koen kuitenkin tärkeäksi olla Tiktokissa demokratian kannalta. Jos vain osa poliitikoista poistuu Tiktokista, on vaarana, että esimerkiksi nuorten siellä kohtaama poliittinen sisältö jää hyvin yksipuoliseksi.

Virta tavoittaa paljon Tiktok-käyttäjiä, sillä hänellä on lähes 119 000 seuraajaa. Hän korostaa vastuuta, sillä videoita katselevat jopa 12-vuotiaat.

”Jokainen vastaa itse somen käytöstään”

Erityisen aktiivisia Tiktokin käyttäjiä ovat olleet perussuomalaiset kansanedustajat. Sebastian Tynkkysellä on 135 000 seuraajaa, ja perussuomalaisten ahkeraa Tiktok-viestintää on pidetty yhtenä puolueen menestykseen johtaneena seikkana edellisissä eduskuntavaaleissa. STT ei tavoittanut Tynkkystä haastatteluun.

Mauri Peltokangas (ps.) sanoo, että supon kommentit on tärkeä huomioida Tiktokin tietoturvaa arvioitaessa. Hänellä itsellään on lähes 10 000 seuraajaa, mutta Facebook ja Instagram ovat hänelle tärkeämpiä sosiaalisen median kanavia.

– Tiktok on ollut minulla käytössä kokeilumielessä.

Vaikka osa perussuomalaisten eduskuntaryhmästä on hyvinkin aktiivisia sosiaalisessa mediassa, Peltokankaan mukaan ryhmässä ei ole tehty linjauksia tai annettu ohjeita Tiktokin käyttöön.

– Jokainen vastaa itse sosiaalisen median käytöstään.

Ei yksityiselämää someen

Minja Koskela (vas.) kertoo, että ei käytä Tiktokia työpuhelimella vaan erillisellä puhelimella. Koskela käyttää sosiaalisen median kanavista eniten Instagramia, eikä Tiktok ole hänelle kanavana erityisen keskeinen. Koskelalla on Tiktokissa noin 5 700 seuraajaa.

– Ymmärrän kuitenkin poliitikoiden tarpeen käyttää sitä, koska nuoret tekivät eduskuntavaaleissa äänestyspäätöksiä Tiktokin perusteella.

Koskela kertoo, että jakaa Tiktokissa vain politiikkaan liittyvää sisältöä. Yksityiselämä ei somekanavalla näy.

Koskelan mukaan on tärkeää käydä yhteiskunnallista keskustelua somejättien vallasta ja sosiaalisen median tietoturvasta.

– Tietoturvakysymys ei rajoitu vain Tiktokiin.

Noora Fagerström (kok.) puolestaan kertoo, että ei ole tehnyt Tiktok-päivityksiä elokuun jälkeen, mutta käy siellä edelleen joskus. Fagerströmin mukaan Tiktokin tietoturvasta on ollut paljon puhetta kokoomuksen eduskuntaryhmässä.

– Mitään virallista ohjeistusta ei ole tullut, vaan on pyydetty käyttämään omaa harkintaa.

Fagerström sanoo, että hänkin on pohtinut Tiktokin turvallisuutta. Tiktok on kuitenkin hyvä kanava näkyvyyden lisäämiseen. Fagerströmillä itsellään on noin 3 300 seuraajaa.

– Se on ilmeisen koukuttava.

Oleellisinta on tietojen käyttötarkoitus

Kiinalaisen teknologiayhtiön ByteDancen omistaman sovelluksen tiedonkeruu on herättänyt huolta useissa länsimaissa jo aiemmin.

Tietoturvayhtiö F-Securen kyberuhkatiedustelupäällikön Laura Kankaalan mukaan Tiktok osaa ”pelottavan tarkasti” profiloida käyttäjät keräämänsä tiedon perusteella. Näin sovellus osaa osoittaa käyttäjälle sisältöä, joka saa jatkamaan selailua tai lataamaan videoitaan Tiktokiin. Toisille tämä voi tarkoittaa kokkausvideoita, toisille videopeleihin liittyvää sisältöä.

– Vaara on se, että koukuttavien videoiden yhteyteen alkaa tulla videoita, jotka vaikuttavat perusteettoman negatiivisesti käsitykseemme maailmasta tai muista ihmisistä. Asiaa hankaloittaa läpinäkyvyyden puute siinä, miten somealustan algoritmi profiloi ja valikoi sisällön käyttäjilleen, kertoo sähköpostitse tavoitettu Kankaala.

Kankaalan mukaan ulkopuolisen on vaikeaa sanoa, mikä somealusta kerää eniten tietoja käyttäjistään. Oleellisempana Kankaala pitää kuitenkin sitä, miten kerättyä tietoa käytetään.

– Tiktok käyttää keräämäänsä tietoa kohdistaakseen meille sisältöä, eikä tämä sisältö todellakaan aina ole harmitonta. Myös muiden somealustojen kautta on aikojen saatossa levinnyt salaliittoteorioita, hengenvaarallisia haasteita, joita nuoret lähtevät kokeilemaan sekä tietysti ihan poliittista mielipidevaikuttamista. Tiktok käytännössä päättää algoritmien avulla, millaiset sisällöntuottajat pääsevät parrasvaloihin, mikä toki kannustaa muita sisällöntuottajia tekemään samaa katselukertoja saadakseen, Kankaala kertoo.

– Mielestäni se riski, että Tiktokia väärinkäytetään esimerkiksi poliittisessa mielessä, on tärkeää ottaa vakavasti. On hyvä muistaa, että teknologia ei ole aina puolueetonta.

Juttua korjattu klo 12.18, täsmennetty viimeinen lause: ”On hyvä muistaa, että teknologia ei ole aina puolueetonta.”

Heli Laakkonen, Johanna Latvala