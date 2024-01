Suomeen illalla saapuva myräkkä muuttaa ajokelin surkeaksi, myöhästymisistä varoitellaan – ”Aamuruuhkan aikaan sataa lunta monin paikoin”

Suomeen saapuu illalla lännestä lumipyryalue, joka muuttaa ajokelin huonoksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan lännestä maan etelä- ja keskiosaan illalla saapuva matalapaine tuo runsaita lumisateita varsinkin Lounais-Suomeen ja etelärannikon tuntumaan. Mukanaan se tuo myös voimakkaan tuulen.

– Illalla se (lumipyryalue) on tuolla aivan lounaassa. Yön aikana ja varsinkin huomisaamuna pyryttää maan eteläosassa ihan reilusti lunta, ja se leviää myös tuonne maan keskiosaan, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso STT:lle.

Torstain vastaisesta yöstä alkaen ajokeli muuttuu erittäin huonoksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan aamuruuhkan aikaan sataa lunta monin paikoin.

Ajokeli on huomenna hankala sekä runsaan lumen että huonon näkyvyyden takia. Ilmatieteen laitos huomauttaa, että tieliikenteen lisäksi kinostuva lumi koettelee raide- ja lentoliikennettä ja saattaa aiheuttaa myöhästymisiä.

Ilmatieteen laitos on antanut länsirannikolle jo täksi illaksi ajokelivaroituksia lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi. Myös Fintrafficin Turun tieliikennekeskus varoitti puoliltapäivin huonosta ajokelistä maan länsiosassa.

– Ilman lauhtumisen ja nyt länsirannikolta alkavan lumisateen vuoksi keli muuttuu paikoin jopa erittäin huonoksi. Etenkin risteysalueet ja liittymien rampit ovat erittäin liukkaita, kerrottiin liikennetiedotteessa.

Jalankulkukelikin voi olla huono

Torstain aikana sateet leviävät lähes koko maahan Lappia lukuun ottamatta. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lounais-Suomessa suurinta haittaa syntyy reippaista lumikertymistä ja muualla maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pöllyävän lumen aiheuttamasta alentuneesta näkyvyydestä ja liukkaudesta. Ajokelin lisäksi jalankulkukeli voi olla huono.

Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla lumikertymät ovat enimmillään 10–20 senttiä, yleisestikin kuitenkin noin 10 senttiä. Muualla maassa lumikertymät ovat pienempiä, noin viisi senttiä.

Lounaassa pakkasta on kahdesta seitsemään astetta, muualla maassa on kylmempääkin ja sateen olomuoto on selvästi lunta, Ilmatieteen laitos kertoo.

– Maan keski- ja itäosassa lämpötila pysyttelee pääsääntöisesti kaksinumeroisissa pakkaslukemissa ja puuterilumi pöllyää voimakkaasti. Ajokeli on huono tai erittäin huono myös heikentyneen näkyvyyden takia näillä alueilla, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eerik Saarikalle sanoo tiedotteessa.

Pakkanen kiristyy viikonlopun koittaessa

Perjantaina sateet heikkenevät ja siirtyvät vähitellen itään. Sääpalveluyritys Forecan päivystävä meteorologi Sara Salosen mukaan pakkanen kiristyy perjantain ja lauantain aikana.

– Etelässäkin ollaan kymmenen pakkasasteen kylmemmällä puolella. Sunnuntaina ja viikon vaihtuessa alkaa taas lauhtua selvemmin, Salonen kertoo.

Salosen mukaan ajokeli paranee perjantaiksi ja lauantaiksi, mutta uudet lumisateet odottavat jo nurkan takana.

– Perjantaina sää alkaa vähitellen poutaantua, ja lauantai on suurelta osin poutainen. Sunnuntaina lännestä alkaa taas levitä lisää lumisateita.

Johanna Latvala