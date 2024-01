Suomen cup jatkoi TPS:n naisten mestaruuskulkua salibandyssä

Turun Palloseuran salibandynaiset uusivat Suomen cupin voiton. Tampereen Classic kaatui 3–2 sunnuntain loppuottelussa Lahdessa.

Porvoon Salibandyseura vei TPS:ltä cup-kullan jatkoaikatrillerissä kaksi vuotta sitten. Sen jälkeen turkulaiset ovat voittaneet Suomessa kaiken mahdollisen.

TPS:n viime kausi on hakattu suomalaiseen palloiluhistoriaan. Kun mukaan lasketaan kaikki ottelut, joukkue kärsi vain yhden tappion. Veera ja Oona Kaupin tähdittämä ruotsalainen Thorengruppen oli 5–2-maalein etevämpi mestareiden cupissa.

Sunnuntain loppuottelu alkoi kuitenkin tamperelaisten tahdissa, kun Alma Laitilan syötönkatko kimposi Veera Vileniuksen lapaan tyhjälle takatolpalle.

TPS vastasi nopeasti, minkä jälkeen alkoi tarkka puolustusshakki. TPS-päävalmentaja Aki Vilanderin mukaan hänen pelaajansa olivat juuri oikeissa asioissa parempia.

– Mietimme, että voi tulla yhden maalin peli. Silloin erikoistilanne- ja maalivahtipelaaminen ratkaisevat, ja me veimme ne molemmat tänään. Lisäksi puolustimme suurella sydämellä, että ei se sen ihmeellisempää ole.

Classic vaanii lähellä

Vaikka Classic taipui sunnuntaina, on se noussut haastamaan tosissaan. Tamperelaiset johtavat F-liigaa pisteen erolla TPS:ään.

Vilander paljasti, että valtiaat ovat kohdanneet kosolti haasteita.

– Viime aikoina on ollut tunnetilan kanssa hakemista. On tietysti myös kisavuosi, ja meillä on monta pelaajaa maajoukkueessa. Paljon on ollut myös loukkaantumisia.

– Olisin enemmän huolissani, jos olisimme tämän kauden huonoilla peleillämme voittaneet.

Suomen naiset voittivat joulukuussa salibandyn MM-hopeaa Singaporessa. TPS oli edustetuin joukkue, sillä peräti seitsemän mustavalkoraitaa selviytyi Lasse Kurrosen ryhmään.

Classicista valittiin vain 19-vuotias Laitila ja yhdeksän vuotta vanhempi Johanna Homi.

– Olemme kehittyneet valtavasti, ja viisikoiden tasaisuus on kaikkein tärkeintä. Se on myös se, missä TPS on hyvä, Homi pui.

– Meillä on nuoria pelaajia, joilla on edessä kansainvälisiä pelejä. Meidän joukkueestamme on ihan varmasti seuraavissa naisten maajoukkuetapahtumissa enemmän kuin kaksi pelaajaa.

Topias Mikkonen

