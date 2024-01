Suomen Lähijunat etsii miljoonarahoittajia samaan aikaan, kun se uhkaa myydä juuri ostamansa romujunat metallikierrätykseen. Lähijunaliikennettä Salon ja Uudenkaupungin välille suunnittelevan yhtiön tavoite on karkaamassa.

– Jos kaikki asiat seisovat vielä puolen vuoden päästä, niin voimavarat alkavat loppua. Sitten tälle voi sanoa hyvästi seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi, Suomen Lähijunat oy:n toimitusjohtaja Antero Alku uhkaa.

Radanvarren kuntien päätöksenteko ei ole sujunut lähijunayhtiön toivomassa ajassa. Intohimoisesti raiteisiin uskova Antero Alku ei jaksa itsekään enää uskoa, että lähijunaliikenne alkaisi Varsinais-Suomessa ensi vuonna.

Uhkaus alumiinirunkoisten junien myymisestä Stena Recyclingille tai Kuusakoskelle kierrätettäväksi on ymmärrettävä painostukseksi, jolla Alku haluaa panna hankkeelle vauhtia.

Radanvarren yhdentoista kunnan johtajat kokoontuvat kolmen viikon päästä. Tapaamisen keskiössä on kysymys, paljonko lähijunaliikenne maksaisi kunnille.

Lähijunaliikenteen käynnistämisestä Varsinais-Suomessa on tehty lukuisia suunnitelmia ja selontekoja pitkin 2000-lukua. Lähijunia ei ole raiteille ilmestynyt, mutta nyt hanke on kouraantuntuvampi kuin koskaan.

Startup-yhtiöihin on yhdistetty sana pöhinä. Siitä on Salossakin monia esimerkkejä. Kehitteillä on ollut monenlaisia uusia tuotteita ja palveluita, joille on puheissa povattu menestystä.

Suomen Lähijunat Oy loi pöhinää marraskuun lopussa, kun se järjesti tiedotustilaisuuden helsinkiläisessä hotellissa. Paikalla ja etäyhteyden päässä oli kymmeniä toimittajia eri puolilta Suomea.

”VR on saamassa kilpailijan Suomen lähijunaliikenteeseen. Liikennöinti kaupunkiseuduilla on tarkoitus aloittaa vuonna 2025”, Yle kertoi tv-uutisissa.

Lähijunayhtiö kertoi ostaneensa VR:ltä yksitoista käytöstä poistettua Sm2-junaa, jotka oli tarkoitus kunnostaa ja modernisoida. Medialle esiteltiin karttoja, joihin oli piirretty raiteita ja seisakkeita eri puolille Suomea yhdistämään kuntia ja kaupunkeja lähijunavuoroilla toisiinsa.

”Historiaa tehdään tänään”, yhtiö hehkutti tiedotteessaan.

Selvänä on pidetty, että lähijunaliikenne edellyttää yhteiskunnan tukea. Salon kaupunki sai Suomen Lähijunilta kesällä ei-sitovan tarjouksen, johon kaupunginhallitus vastasi: ”Salon kaupunki on kiinnostunut selvittämään lähijunaliikenteen edellytyksiä Varsinais-Suomessa”.

Sen jälkeen ei ole tapahtunut juuri mitään.

– Selvitykset eivät ole vielä edenneet siten, että meillä olisi edellytyksiä tehdä asiasta päätöksiä vielä lähikuukausina, kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen totesi joulukuussa.

Kuntia vaivaa se, että lähijunien matkustajamääristä ja seisakkeiden suunnittelusta on tarjolla ristiriitaista tietoa. Kustannuksista ei ole olemassa selkeää esitystä, jonka voisi viedä päätöksentekoon.

– Minkään kunnan hallitus tai valtuusto ei tee päätöksiä ennen kuin on selvillä, mitä tämä maksaa. Eri arviot matkustajamääristä vaihtelevat sadoilla prosenteilla, Turun kaupungin kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen huomauttaa.

Heikkisen mielestä Varsinais-Suomessa on jahkailtu lähijunaliikenteestä jo liian pitkään. Hän toivoo, että asiaan saataisiin vihdoin vauhtia. Siksi kuntien virkamiesjohto on nyt sopinut tapaamisen.

Salolla on hankkeessa oleellinen rooli.

– Jokainen radanvarren kunta tekee päätöksen itsenäisesti, mutta jos joku pääteasemakaupungeista jää pois, niin silloin homma voidaan unohtaa, Tuomas Heikkinen toteaa.

Suomen Lähijunat haikaili ensimmäisiä junia kiskoille jo ensi vuonna. Yltiötoiveikkaaksi luonnehdittu tavoite kumpuaa Väyläviraston aikataulusta. Ratakapasiteetti vuodelle 2025 on varattava 12. huhtikuuta mennessä, ja aikatauluvaraukset ovat sitovia.

On selvää, etteivät kunnat ennätä päättää lähijunaliikenteen kohtalosta ennen huhtikuuta – ehtivätkö edes juhannukseen mennessä, jonka Antero Alku on nyt ilmoittanut takarajaksi.

– Hanke pitää projektoida, jonka jälkeen meillä on parempi ymmärrys. Selvitettäviä asioita on paljon, ja realistinen aikataulu selviää varmaan alkukevään aikana, Heikkinen sanoo.

Kunnat arvattavasti sopivat, että Turku ryhtyy tilaajayhteistyön isäntäkaupungiksi. Sen jälkeen ehkä tilataan ulkopuolinen selvitys ihmisten liikkumisesta Salon, Turun ja Uudenkaupungin välillä. Sen voi tehdä esimerkiksi matkapuhelindatasta.

Ja koska kunnissa ei ole raideliikenteen asiantuntijoita omasta takaa, palkataan hankkeelle todennäköisesti projektipäällikkö tai tilataan työ konsulttitoimistolta. Väyläviraston kanssa on neuvoteltava vielä erikseen seisakkeista ja radoista.

Antero Alku omistaa kaikki Suomen Lähinunat oy:n osakkeet. Hän sanoo sijoittaneensa yhtiöön ”huomattavan summan rahaa”. Nähtävästi Alku on käyttänyt romujunien ostoon omia ja läheistensä varoja.

Kauppahintaa ei ole kerrottu, mutta se lienee noin 400 000 – 500 000 euroa.

– Ei firman pyörittäminenkään ole ilmaista. Tässä palaa rahaa koko ajan muuhunkin kuin siihen, että on ostettu junat, Alku huokaa.

Yhden lähijunan modernisointi maksaa ehkä kaksi miljoonaa euroa. Rahoittajien löytämiseksi tekee töitä infrasijoittamisen pitkän linjan ammattilainen Kimmo Lehto , joka tuli lähijunayhtiön hallitukseen lokakuussa. Lehto on työskennellyt pörssiyhtiöissä rahoitusjohtajana sekä Inspira oy:n toimitusjohtajana.

Inspira on Kuntarahoitus Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö , joka on erikoistunut kuntien talouteen ja rahoitukseen.

Kaksivaunuiset junat seisovat riisuttuina Hyvinkäällä VR:n entisen konepajan ratapihalla. Niiden kunnostuksesta vastaisi Suomen Kiskokalusto Tehdas oy, jonka levyseppä-hitsaaja Jari Lappalainen perusti jo vuosia sitten VR:n suljettua Hyvinkään konepajan.

Lappalainen on firmassaan yksin eikä töitäkään ole ollut, mutta työntekijöitä junien kunnostamiseen on hänen mukaansa luvassa.

– Otamme takaisin vanhoja konepajan työntekijöitä, jotka meni muualle töihin. Siinä ei ole ongelmaa.

Lappalaisen nimilistalla on kolmisenkymmentä osaajaa. Kunnostussuunnitelmaa junista ei ole tehty. Euroopasta tilattavien ajomoottoreiden toimitusaika voi olla toista vuotta, mutta junia voidaan muilta osin rakennella moottoreita odotellessa.