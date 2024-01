Suomessa tehtiin viime vuonna ennätysmäärä elinsiirtoja

Elinsiirtoja tehtiin viime vuonna ennätyksellisen paljon, kertoo Hus-yhtymä tiedotteessaan. Kaikki Suomen elinsiirrot on keskitetty Husiin. Yhteensä elinsiirtoja tehtiin viime vuonna 475, joista lapsille 15.

Valtaosa elinsiirroista oli munuaisensiirtoja. Niitä tehtiin yhteensä 321, joista lapsille kymmenen. Maksansiirtoja tehtiin 78, joista lapsille viisi. Haimansiirtoja tehtiin 28, ja lisäksi tehtiin pitkän tauon jälkeen haiman saarekesolusiirto. Sydämensiirtoja tehtiin 19, keuhkonsiirtoja 28 ja suolensiirtoja yksi.

Kuolleita elinluovuttajia oli viime vuonna yhteensä 150. Elinluovuttajien keski-ikä oli 55,4 vuotta. Tavallisin kuolinsyy elinluovuttajilla oli aivoverenvuoto. Siihen kuoli kaksi kolmesta luovuttajasta.

Viime vuonna tehtiin 45 munuaisensiirtoa elävältä luovuttajalta, seitsemän näistä lapsille. Munuaisensiirtoja elävältä luovuttajalta on jo muutaman vuoden ajan lisätty aktiivisesti.

Elävän luovuttajan munuaisensiirtojen tavoite on 70 vuodessa.

– Tällä hetkellä munuaissiirtotoimintaa rajoittava tekijä on leikkaussaliresurssien vähyys, jota pyritään aktiivisesti korjaamaan, kertoo tiedotteessa ylilääkäri Arno Nordin.

Luovuttajan tahto pyrittävä selvittämään

Munuais- ja maksaliitto muistuttaa tiedotteessaan, että vaikka elinsiirtoja tehtiin viime vuonna runsaasti, kaikille uusi elin ei ehdi ajoissa.

Lain mukaan jokainen on elinluovuttaja, jos ei ole sitä eläessään kieltänyt. Mahdollisen luovuttajan tahto on kuitenkin aina pyrittävä selvittämään, ja elinluovutuksen mahdollisuudesta ja sen merkityksestä on keskusteltava läheisten kanssa.

Elinluovutustahdon ilmaiseminen on siis edelleen tärkeää.

– Tiedossa oleva elinluovutustahto helpottaa myös läheisiä, jos he joutuvat vastaamaan kysymykseen yllättäen tilanteessa, jossa oma läheinen voisi olla elinluovuttaja, sanoo Munuais- ja maksaliiton viestintäpäällikkö Petri Inomaa tiedotteessa.

Suurin osa elinsiirroista tehdään edelleen aivokuolleilta elinluovuttajilta saaduilla elimillä.

Aivokuolema tarkoittaa täydellistä aivoverenkierron ja kaiken aivotoiminnan pysyvää loppumista.

Emmi Tilvis