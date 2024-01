Surullinen kuulaskeutuja on matkalla Maahan, mutta tuskin pääsee perille: ”Se todennäköisesti palaa”

Yhdysvaltalaisen Astrobotic-yrityksen Peregrine-kuulaskeutuja on matkalla takaisin kohti Maata ja todennäköisesti tuhoutuu ilmakehässä, yritys kertoi lauantaina viestipalvelu X:ssä.

Laskeutuja lähetettiin matkalleen kohti Kuuta 8. tammikuuta, ja se on ollut ongelmissa siitä lähtien muun muassa polttoainevuodon takia. Laskeutuja on ehtinyt kuitenkin ottaa kuvia ja pyörittää tieteellistä laitteistoa matkansa aikana muun muassa Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasalle.

Kerta on ensimmäinen yli viiteenkymmeneen vuoteen, kun Yhdysvalloista lähetettiin laskeutuja kohti Kuuta.

– Yhdysvaltojen johdattaminen takaisin Kuun pinnalle ensimmäistä kertaa sitten Apollon on suuri kunnia, yksityisen Astrobotic-yrityksen toimitusjohtaja John Thornton kertoi ennen laukaisua.

Peregrinen oli määrä laskeutua Kuuhun helmikuun lopussa.

Pittsburghilaisyritys kertoi lauantaina, että se yrittää edelleen löytää vaihtoehtoja laskeutujan Maahan tuomiseksi ja että se kertoo tilanteesta heti, kun uutta tietoa on saatavilla.

– Viimeisin arviomme näyttää, että laskeutuja on matkalla kohti Maata ja se todennäköisesti palaa ilmakehässä, yritys totesi.

Astrobotic kertoi, että laskeutuja oli lauantaina 390 000 kilometrin päässä Maasta.

Pahennusta herättänyt lasti

Astrobotic on kolmas yksityinen toimija, joka on epäonnistunut hallitussa laskussa Kuun pinnalle. Aiemmin samaa ovat yrittäneet israelilainen voittoa tavoittelemattoman järjestö ja japanilainen yritys.

Peregrine-laskeutujan mukanaan viemä lasti on aiheuttanut pahennusta. Laskeutujassa on muun muassa ihmisten ja eläinten tuhkaa sekä DNA:ta ja esimerkiksi urheilujuomatölkki.

Lasti on suututtanut Pohjois-Amerikan alkuperäisväestöön kuuluvat navajot, joiden mukaan kyseinen toimitus on heille tärkeän taivaankappaleen häpäisemistä.

– Mielestäni olisi sääli, jos he veisivät epäonnistuneen tehtävänsä loppuun roskaten Kuun pinnan, Chapmanin yliopiston taidehistorian, arkeologian ja avaruustutkimuksen professori Justin Walsh kertoi uutistoimisto AFP:lle aiemmin tammikuussa.

Nasalla on käynnissä kokeellinen ohjelma, jossa yksityisiä toimijoita otetaan mukaan Kuuhun pääsemiseksi. AFP:n mukaan Nasa maksoi Astroboticille reilut 100 miljoonaa dollaria eli reilut 91,2 miljoonaa euroa siitä, että sen tekniikkaa kuljetetaan laskeutujan mukana. Seuraava Nasan kanssa yhteistyössä Kuuhun lähetettävä laskeutuja on määrä lähettää matkalleen helmikuussa. Sen taustalla on Houstonista operoiva Intuitive Machines.