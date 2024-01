Taiwanissa ääntenlasku jatkuu, presidenttikisaa johtaa Kiinan vakavaksi vaaraksi kuvailema Lai

Taiwanissa on äänestetty vaaleissa, joissa valitaan uusi presidentti ja parlamentti.

Äänten laskeminen alkoi aamupäivällä Suomen aikaa. Kun äänistä oli laskettu alle puolet, johti presidenttiehdokkaista kisaa nykyinen varapresidentti, demokraattisen edistyspuolueen (DPP) Lai Ching-te eli William Lai.

Kiina on kuvaillut Laita vakavaksi vaaraksi, joka uhkaisi rauhaa jatkamalla ”itsenäisyyden provosoinnin pahaa polkua”.

Gallupkakkosena on ollut Kuomintangin (KMT) ehdokas Hou Yu-ih ja hänen jäljessään Taiwanin kansanpuolueen (TPP) Ko Wen-je. Houn voittoa on pidetty mieluisimpana lopputuloksena Kiinalle, joka tulkitsee Taiwanin kuuluvaksi itselleen.

Äänestyspaikat sulkeutuivat Taiwanissa kymmeneltä aamupäivällä Suomen aikaa.

Kiina varoittelee maltillisen Lain vaarallisuudesta

Kärkiehdokkaiden välillä ei ole ydinkysymysten osalta suuria eroja, arvioi STT:lle torstaina Mikael Mattlin, Ulkopoliittisen instituutin virkaa toimittava johtaja.

Kaikki kolme kärkiehdokasta aikovat puheidensa perusteella pitkälti jatkaa vallitsevaa linjaa suhteessa Manner-Kiinaan.

– Painotuseroja löytyy lähinnä siitä, kuinka paljon halutaan käydä dialogia Pekingin kanssa ja kuinka paljon halutaan talousintegraatiota siihen suuntaan.

Aiemmin radikaalimpi Lai on Mattlinin mukaan hänkin maltillistanut kantojaan. Vaalikampanjassaan Lai on pysynyt väistyvän presidentin Tsai Ing-wenin linjalla, jonka mukaan Taiwan on jo itsenäinen eikä muodolliselle itsenäisyysjulistukselle näin ole tarvetta.

Se ei ole estänyt Kiinaa varoittelemasta Taiwania itsenäistymispyrkimysten edistämisestä. Perjantaina puolustusministeriön edustaja varoitti maan armeijan murskaavan kaikenlaiset itsenäistymisyritykset.

Mattlin ei kuitenkaan usko, että vaalien lopputulos voisi eskaloida tilannetta Taiwanin ja Kiinan välillä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Maiju Ylipiessa, Ayla Albayrak