Vuoden 2023 suosikkijuttu: Raudoitusverkosta syntyi takkakokkaajan tärkein apuväline – näin tehdään herkullista pataruokaa ilman sähköä

Kallis sähkön hinta on saanut kuluvan talven aikana yhä useamman suomalaisen hyödyntämään takkaa ruuanlaitossa. Salolainen Anna Schukov on harrastanut takkakokkausta jo usean vuoden ajan, ja hän kannustaa kokeilemaan sitä rohkeasti.

– Kuka tahansa pystyy laittamaan ruokaa takassa. Siinä ei tarvitse olla mikään Masterchef, hän korostaa.

Anna Schukov tunnetaan Salossa harmonikkataiteilijana, ja päätyönään hän toimii musiikin suunnittelijaopettajana Paimion opistossa.

Musiikin lisäksi hänen intohimonsa on aina ollut ruuanlaitto, sienestys, marjastus ja kalastus. Takkakokkausta hän kokeili ensimmäisen kerran muutama vuosi sitten, rintamamiestalonsa vanhassa tulisijassa. Hän ihastui menetelmän helppouteen niin, että siitä kehkeytyi hänelle tavallinen talvinen ruuanlaittotapa.

– Vanhassa talossamme on sähkölämmitys, ja talvella lämmitämme lisäksi puilla. Aloitan takkakokkauksen aina syksyisin, kun alamme polttaa takkaa.

– Itselläni on iltapainotteinen työ, ja takan lämmittäminen menee aina iltaan. Minulle sopii hyvin laittaa ruoka illalla hiillokselle, ja yön aikana se valmistuu.

Takkakokkaus ei vaadi nuohotun takan lisäksi muita erityisvälineitä kuin paistoritilän takkaan sekä korkeita lämpötiloja kestävän astian. Ritilöitä saa ostaa valmiina, mutta sellaisen voi tehdä myös itse.

Anna Schukoville paistoritilän nikkaroi hänen miehensä. Se syntyi remontissa ylijääneestä raudoitusverkosta, jota on helppo taivutella.

Ritilä on muutaman senttimetrin korkeudella uunin pohjasta, jotta hiillos mahtuu sen alle. Astiana Schukov käyttää neljälitraista Fiskarsin kannellista valurautapataa.

– Löysin sen Humppilasta outletista. Tykkään ostaa ruuanlaittoastioita kirpputoreilta, mutta myös outletista voi löytää edullisesti kakkoslaatua, hän vinkkaa.

– Astian kannattaa olla riittävän iso, jotta sinne mahtuu tarpeeksi nestettä. Nesteytys on takkaruuassa kaiken a ja o, hän lisää.

Tällä kertaa Schukov on valmistanut takassa karjalanpaistia. Ruuanlaitto alkoi illalla takan lämmityksellä.

– Samalla kun tuli paloi takassa, minulla oli aikaa valmistaa ruoka. Poltimme takassa puolitoista pesällistä koivuklapia. Puun tulee olla mahdollisimman puhdasta ja kuivaa, ei mitään liima- tai muuta jätepuuta. Kun takassa oli punaisena hehkuva hiillos, laitoin ruuan ritilälle. Lämpötila oli silloin noin 200 astetta.

Takan lämpötilaa Schukov pystyy seuraamaan digitaalisen uunilämpömittarin avulla.

– Se on hyvä apuväline. Puolen tunnin kuluttua laitan pellin kiinni. Sitten ruoka saa olla takassa rauhassa koko yön.

– Ensimmäinen tunti menee siihen, että astia lämpenee, ja sen jälkeen ruoka alkaa kypsyä. 12 tunnin kuluttua takan lämpötila on vielä 50 astetta, kun luukkua ei ole avattu, ja ruoka on sopivan kuumaa tarjottavaksi.

Anna Schukov on laittanut takassa eniten yön yli kypsennettäviä ruokia, kuten karjalanpaistia, erilaisia riistapatoja, kiusauksia ja riisivuokia. Niiden valmistuksessa on hänen mukaansa lähes mahdotonta epäonnistua.

– Liha ja juurekset kypsyvät takassa herkullisen pehmeiksi. Ainoa ongelma on, että aamulla kun padan kannen avaa, nestettä on voinut haihtua odotettua enemmän ja ruoka vaikuttaa kuivalta. Mutta silloin voi lisätä joukkoon esimerkiksi kiehautettua vettä. Ruoka ei ole silloinkaan pilalla, hän muistuttaa.

Schukov on myös huomannut, että takkaruokaa laittaessa ainesosia ei kannata pilkkoa liian pieniksi.

– Teen reiluja palasia, ettei ruoka menisi pitkässä haudutuksessa ihan muusiksi. Mausteita laitan myös ronskisti: hyppysellisen tätä ja toisen tuota, en mittaa kauhean tarkasti. Mamma opetti, että mausteita laitetaan pivosta, hän naurahtaa.

Schukov kannustaa soveltamaan takkaruokareseptejä, sillä niihin voi laittaa monenlaista, mitä kotoa sattuu löytymään.

– Sähkön säästön lisäksi takkaruoka on siinäkin mielessä ekologista, että siihen käyvät kaupan yön yli nukkuneet kasvikset. Jos paprika tai porkkana on vähän nahistunutta, takkaruuassa se ei haittaa mitään, vaan siellä ne kypsyvät meheviksi. Ekologista on myös se, että takkaruoka vain paranee, kun sitä lämmittää uudestaan.

Yön yli haudutettavien ruokien lisäksi Schukov on kokeillut tehdä takkaperunoita, jotka kääritään vahvaan folioon. Ne valmistuvat hehkuvalle hiillokselle laitettuina puolessa tunnissa.

Hänen tarkoituksenaan on kokeilla vielä myös puurojen haudutusta ja kakkujen leipomista takassa.

– Haaveeni on valmistaa takassa yhdellä kertaa koko ateria: alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka. Vuolukivestä tehdään päällekkäin pinottavia takka-astioita, joiden kanssa se voisi onnistua. Tulipesän korkeus on vielä hyödyntämättä, hän hymyilee.

Takkakokit vinkkaavat:

Takkakokkailu on tuttua myös Matti Anttilalle . Hän kertoo, että takassa onnistuu jopa loimulohi. Samalla lämpiää myös koti. – Talvikaudella kalan loimutus ulkotiloissa on tavallaan hukkaan heitettyä energiaa, Anttila tuumaa. Kalan loimutukseen Anttila antaa yksinkertaisen vinkin: koivuklapit palamaan takan toiseen reunaan ja kala laudalla toiseen reunaan.

. Hän kertoo, että takassa onnistuu jopa loimulohi. Samalla lämpiää myös koti. – Talvikaudella kalan loimutus ulkotiloissa on tavallaan hukkaan heitettyä energiaa, Anttila tuumaa. Kalan loimutukseen Anttila antaa yksinkertaisen vinkin: koivuklapit palamaan takan toiseen reunaan ja kala laudalla toiseen reunaan. Paistopussi on takkakokille hyvä apuväline, vinkkaa Ulla Kanniainen. Hän kertoo käyttävänä takassa kokatessa matalaa teräsvuokaa, johon hän laittaa ruoan kypsymään suljettuun paistopussiin. Pussin ja vuoan yhdistelmä takaa, että takka pysyy puhtaana. Myös maustamiseen Kanniaisella on vinkki: – Olen kokeillut kaslerpaistia, kanaa ja possun ”fileepötköä”. Parhaimman lopputuloksen tai maun olen saanut, kun olen käyttänyt valmiiksi maustettuja tuotteita. Nämä ovat olleet niin mureita, että ihan rikkoutuu koskettaessa.

Anna Schukovin reseptikirjasta:

Kiireettömän karjalanpaisti (4 hengelle)

800 g karjalanpaistilihaa

2–4 porkkanaa

2 isoa sipulia

lanttua

vettä

laakerinlehtiä

kokonaisia maustepippureita

lihaliemikuutio

suolaa oman maun mukaan

1. Ota liha huoneenlämpöön noin 30 minuuttia ennen valmistusta.

2. Typistä lihat kuumalla paistinpannulla.

3. Paloittele porkkanat, sipulit ja lanttu. Käytä myös vihannekset pannulla.

4. Kaada lihat, vihannekset ja mausteet pataan ja huuhtele pannulta myös paistoliemet pataan.

5. Peitä kaikki ainekset kuumennetulla vedellä. Halutessasi voi lisätä sekaan lihaliemikuution.

6. Laita pata varaavaan takkaan hiilloksen päälle ja anna muhia yön yli.

Tarjoile seuraavana päivänä esimerkiksi keitettyjen perunoitten tai perunamuusin ja salaatin tai raasteen kera.

Takkaperunat

Isoja Rosamunda-perunoita

Kääri perunat vahvaan grillausfolioon ja nosta hiillokseen. Kypsennä pehmeiksi. Aikaa kuluu noin 30–40 minuuttia perunoiden koosta riippuen.Täyte neljälle isolle perunalle:

4 dl paksua maustamatonta jugurttia

2 dl majoneesia

1 iso punasipuli

tuoreita yrttejä, kuten ruohosipulia tai tilliä

sitruunan kuorta

sormisuolaa

mustapippuria myllystä

200 g katkarapuja tai kylmäsavu/lämminsavulohta

Sekoita täytteen ainekset keskenään ja lisää lopuksi sekaan katkaravut tai lohi. Kinkkutäytteen saat vaihtamalla katkarapujen/lohen tilalle esimerkiksi palvikinkun ja yrteiksi persiljan.

Riistapata (6 hengelle)

1 kg hirven tai peuran paistilihaa

voita paistamiseen

2 isoa keltasipulia

4 valkosipulinkynttä

2 rkl jauhoa

4 dl punaviiniä

1 rkl riistafondia tai riistamaustetta

3 porkkanaa

1 omena

1/3 purjo

1 rkl lehtipersiljaa

2 rkl timjaminlehtiä

5 katajanmarjaa

1 rkl hunajaa

päälle puolukoita, karpaloita tai paistettuja suppilovahveroita

1. Kuullota sipulit ja murskatut valkosipulinkynnet voissa. Siirrä ne pataan.

2. Leikkaa lihat paloiksi ja lisää pannulle. Paista pinnat ruskeiksi ja siirrä lihat sipulien joukkoon.

3. Lisää pataan pari ruokalusikallista jauhoja ja sekoita. Pese ja kuori porkkanat, pilko ne pataan. Leikkaa omena paloiksi, siivuta purjo ja lisää ne pataan mausteiden kera. Lisää lopuksi viini ja anna kypsyä pitkään ja hartaasti.

4. Kun pata on valmis, paista muutama kourallinen suppilovahveroita voissa rapeiksi ja lisää ne marjojen kanssa pataan. Tarjoile pata keitettyjen perunoiden tai perunamuusin kera.

Helppo takkakiusaus (4 hengelle)

4–6 perunaa

1–2 omenaa

1–2 porkkanaa

1–2 sipulia

muutama valkosipulinkynsi suikaleina

n. 200g tuoreita, kuivattuja tai säilöttyjä sieniä

1 prk ranskankermaa

timjamia varsineen hienonnettuna (tai kuivattua timjamia)

suolaa

maustepippuria myllystä

1. Laita suikaloidut perunat padan pohjalle, lisää suikaloidut omenat, porkkanat, sipulit ja valkosipuli sekä mausteet. Sekoita sekaan myös sienet. Jos käytät kuivattuja sieniä, muista liottaa ne.

2. Lisää joukkoon ranskankerma ja sekoita vielä kaikki ainekset keskenään. Voit korvata sienet esimerkiksi kinkkusuikaleilla, kasviproteiinin lähteillä, jauhelihalla tai kanasuikaleilla. Jos käytät jauhelihaa tai kanasuikaleita, kypsennä ne pannulla ennen vuokaan lisäämistä.

3. Kasviksista irtoaa vuokaan nestettä, mutta jos kiusaus jää kuivaksi, voit lisätä kypsennyksen aikana sekaan kiehautettua vettä tai vaikka kermaa.

3. Anna muhia takassa noin 2 tuntia. Tarjoile raikkaan salaatin kera.

Helppo riisivuoka (4 hengelle)

n. 3 dl riisiä

n. 400 g jauhelihaa tai kanasuikaleita

1 iso sipuli

muutama valkosipulin kynsi murskana tai paloina

1 prk ananasmurskaa tai -paloja liemineen

mausteita oman maun mukaan

liha- tai kanaliemikuutio kiehautetun veden kera

kanavuokaan 1/2 palaa sinihomejuustoa, 1 prk mangoa liemineen

1. Laita raaka riisi vuoan pohjalle.

2. Kuullota sipulit ja valkosipulit pannulla. Lisää jauheliha tai kanat pannulle ja kypsennä. Mausta.

3. Lisää esikypsennetyt lihat ja muut ainekset vuokaan ja lisää nesteeksi kiehautettua vettä, niin täyteen kuin astia antaa myöden.

4. Anna muhia takassa noin 2 tuntia. Voit lisätä nestettä tarvittaessa kypsymisen aikana.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 19.3.2023.