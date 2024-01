Talven pakkasennätys meni rikki Juuassa, mutta vielä kylmempää on luvassa

Uusi vuosi on valjennut Suomessa paikoin jopa poikkeuksellisessa pakkasessa. Talven pakkasennätys meni maanantai-iltana kuuden aikoihin rikki, kun Pohjois-Karjalan Juuassa mitattiin rapsakat 35,5 pakkasastetta, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki kertoo STT:lle.

Yli 35 pakkasasteen lukemia mitattiin myös Kuusamossa, Sallassa ja Ylivieskassa.

Edellinen ennätys oli marraskuulta, jolloin Savukoskella mitattiin 34,6 astetta pakkasta, Rauhamäki kertoo.

Kauaa maanantaina kirjattu ennätys tuskin ehtii vanheta, sillä yötä kohti pakkanen kiristyy entisestään.

– Pohjoisessa saattaa yöllä kiristyä 40 pakkasasteeseen.

Ei jokatalvisia pakkasia

Kipakka pakkassää jatkuu myös huomenna. Pohjoisessa pakkasta on 25–35 astetta ja etelässä 20–30 astetta. Suomenlahdella on heikkoja lumisateita, jotka voivat ylettyä myös etelärannikolle. Muualla maassa on poutaista.

Pistävät pakkaset jatkuvat Suomessa ainakin muutaman päivän ajan. Ihan jokatalvisista pakkasista ei Rauhamäen mukaan ole kyse.

– Monella asemalla ollaan oltu lämpötiloissa, jotka toistuvat 10–30 vuoden tai jopa yli 30 vuoden välein. Kun toistuvuus on yli 30 vuotta, puhutaan poikkeuksellisista lämpötiloista, hän sanoo.

Uudenvuodenpäivänä koko Suomeen annettiin pakkasvaroitus. Se on tällä tietoa koko maassa voimassa torstaihin asti ja osassa maata myös perjantaina.

Simu Perälä