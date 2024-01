Tämän talven hyytävä pakkasennätys: Enontekiöllä mitattiin –42,5 astetta

Lapissa Enontekiöllä pakkanen on kiristynyt entisestään. Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu X:ssä, että Enontekiön lentoasemalla on mitattu –42,5 astetta. Kyseessä on talven kovin lukema.

Tänään aamulla pakkasta mitattiin samassa paikassa –42,1 astetta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan aiemmin 2000-luvulla 42:ta astetta kylmempi lämpötila on mitattu Suomessa vain kolmesti. 8.2.2001 Pyhäjärvellä mitattiin täsmälleen sama lukema, 6.2.2012 Inarissa mitattiin –42,7 astetta ja 20.1.2006 Kittilässä –43,6 astetta.

Etelä-Suomessa 15-25 pakkasastetta

Torstaina kovimmat pakkaset on luvassa Suomen pohjois- ja keskiosiin.

– Siellä on monin paikoin se 30 tai ylikin pakkasta, sanoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso STT:lle kahdeksan aikaan aamulla.

Etelä-Suomessa pakkasta on 15–25 astetta.

15 asteen pakkaslukemia ennustetaan Etelä-Suomen rannikolle.

– Tuossa sisämaan puolella (ollaan) lähempänä 25:tä.

Junaliikenteessä häiriöitä

VR on tiedottanut varhain torstaiaamuna, että junaliikenteessä on runsaasti myöhästymisiä pakkasen aiheuttamien häiriöiden vuoksi.

Viime päivien kovat pakkaset ovat aiheuttaneet ongelmia junaliikenteeseen ja autoilijoille.

Paukkupakkaset ovat vaikuttaneet myös merenkulkuun. Ilmatieteen laitos kertoi keskiviikkona Perämeren jäätyneen kauttaaltaan noin kuukautta aiemmin kuin tavallisesti.

Emmi Tilvis