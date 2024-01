Tanskan kuningatar Margareeta ilmoitti luopuvansa kruunusta – päätöstä kuvataan poikkeukselliseksi

Tanskassa kuningatar Margareeta ilmoitti yllättäen uudenvuodenpuheessaan luopuvansa kruunustaan 14. tammikuuta.

Margareeta jättää valtaistuimen pojalleen, kruununprinssi Frederikille.

Kuninkaallisiin erikoistunut ruotsalaislehti Aftonbladetin toimittaja Jenny Alexandersson sanoo, että päätös luopua kruunusta on poikkeuksellinen.

– Se on iso asia. Erityisesti siksi, että Tanskassa ei ole tapana, että kuninkaalliset luopuisivat kruunusta. Yleensä olet kuningas tai kuningatar siihen asti, että kuolet, hän sanoi Aftonbladetille.

Alexandersson arvioi, että Margareetan terveysongelmat ovat mahdollisesti vaikuttaneet hänen päätökseensä.

Kun 83-vuotias Margareeta myöhemmin tässä kuussa luopuu kruunustaan, hänen valtakautensa on kestänyt 52 vuotta. Margareetasta tuli kuningatar 31-vuotiaana, kun hänen isänsä kuningas Frederik kuoli vuonna 1972.

Kruunajaisia tuskin pidetään

Poikkeuksellinen päätös on jättänyt monia avoimia kysymyksiä esimerkiksi kuningattaren asemasta kuningasperheen sisällä.

Tanskan pääministerinkanslia ilmoitti jo, että kuningattareen viitataan jatkossakin tittelillä hänen majesteettinsa.

Sen sijaan on vielä auki, millaisen roolin Margareeta kuningasperheessä ottaa tai miten hän aikoo tulevaisuudessa aikansa käyttää, sanoo Tanskan yleisradio DR.

DR:n mukaan on epätodennäköistä, että Margareetan seuraajalle järjestettäisiin kruunajaiset esimerkiksi Britannian tapaan. Sen sijaan Tanskan pääministeri Mette Frederiksen julistaa Frederikin kuninkaaksi Christiansborgin palatsissa Tanskan valtioneuvostossa pidetyn tapaamisen jälkeen.

Kruununprinssi suhdekohujen keskellä

Kuningatar Margareeta on ollut kansan keskuudessa hyvin suosittu, kuten myös hänen seuraajansa. Uutistoimisto NTB:n mukaan tuleva kuningas Frederik on puolisonsa kruununprinsessa Maryn kanssa nauttinut gallupeissa suurta suosiota. Pariskunnalla on neljä lasta.

Norjalaisen Aftenposten-lehden mukaan kruununprinssin mainetta ovat kuitenkin jonkin verran verottaneet juorulehtien sivuille päätyneet kohut. Ne saivat alkunsa, kun espanjalaismedia julkaisi kuvia kruununprinssistä espanjalaisen televisiotähden Genoveva Casanovan kanssa ja väitti näiden viettäneen yön yhdessä.

Tanskan kuningashuone ilmoitti, ettei se kommentoi juoruja. Se ei kuitenkaan estänyt monia kuninkaalliseen perheeseen erikoistuneita asiantuntijoita moittimasta julkisuudessa kruununprinssiä harkintakyvyn puutteesta.

Osa asiantuntijoista arvioikin Aftenpostenille, että Frederikin nousu kuninkaaksi voi nostaa tapauksen jälleen tapetille.

Profiililtaan uutta kruununprinssiä on kuvattu äitiään tavallisemmaksi. Häntä kuvataan urheiluhulluksi, joka on muun muassa osallistunut Norjassa järjestettävään 54 kilometrin pituiseen maastohiihtokilpailu Birkebeinerrennetiin.

Frederik on työskennellyt esimerkiksi Tanskan YK-delegaatiossa New Yorkissa ja Pariisissa.

Sanna Raita-aho