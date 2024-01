Täsmennys ideaani Salon jakamisesta

Pitääpä korjata Tätä mieltä -palstalla julkaistua aiempaa kirjoitustani (SSS 3.1.2024).

Netistä minä kuntaliitostietojani hain, mutta olen selvästikin ollut väärällä sivulla. On kuntaliitoksia vielä vuoden 2015 jälkeenkin tapahtunut.

Vuonna 2016 liittyivät yhteen Hämeenkoski ja Hollola sekä Jalasjärvi ja Kurikka. Samoin tekivät myös Nastola ja Lahti sekä Köyliö ja Säkylä. Vuonna 2017 yhdistyivät Luvia ja Eurajoki sekä Juankoski ja Kuopio. Vuonna 2020 liitettiin Valtimo ja Nurmes sekä vuonna 2021 Honkajoki ja Kankaanpää.

Kirjoitukseni loppuosassa ehdotin nykyisen Salon jakamista kahtia. Toinen puolisko olisi Helsingin puolella ja toinen Turun puolella. Ehdotukseni oli ihan vaan sellainen uuden vuoden toivomus.

Tiedän, että vaikka minä ja moni muu jakamista kovinkin toivoisi, niin ei se toteudu. Salon alueen kahtia jakaminen olisi tarvinnut osata esittää siinä vaiheessa, kun Arto Koski täällä ”taitava kuntaliitos” -suunnitelmaansa kunnille tyrkytti.

Muutama ystävä on kuntajakolistastani tykännyt, mutta Kiskon suunnasta on tullut viestiä, että siellä ei haluta Turun suuntaan. Kyllä se on Helsinkiin päin. Helsinkiläisiä kesäasukkaita on kuulemma paljon.

Tehdään sitten näin, jotta kuntajako menisi tasan: siirrän Kuusjoen Turun suuntaan ja Kiskosta, Suomusjärvestä, Muurlasta, Perttelistä ja Suomusjärvestä tulee oma alueensa.

Muurlaa esitin nimeksi, mutta puolestani voi nimen valita vaikka kansanäänestyksellä. Tai keksitään kokonaan uusi. Kunhan se ei enää olisi Salo.

Marjatta Halkilahti

Muurlan kaupunginosa