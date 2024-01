Tässä NHL-kierroksen antia: Toronto kaatoi San Josen ja Seattle Buffalon – Granlund ja Tolvanen syöttöhommissa

Jääkiekon NHL:ssä Toronto Maple Leafs otti San Jose Sharksista voiton selvin lukemin 7–1. San Josen suomalaishyökkääjä Mikael Granlund tarjosi auttavaa lapaansa seuransa ainoaan osumaan, josta suomalaiselle irtosi syöttöpiste.

Suomalaismaalivahti Kaapo Kähkönen oli San Josen verkolla noin 22 minuuttia ja torjui 16 kertaa yhteensä 20 laukauksesta. Tämän jälkeen hänet vaihdettiin Mackenzie Blackwoodiin, joka torjui 22 kertaa.

Ottelun kovin pistemies oli Toronton kahden maalin ja kahden syöttöpisteen Mitchell Marner. Niin ikään Toronton paidassa pelaava Jake McCabe teki maalin ja nappasi kaksi syöttöpistettä, kun taas William Nylander oli rakentamassa kolmea Toronton maalia.

Nylanderin 57 tehopisteen potti on Toronton tämän kauden kovin ja hän löytyy kärjen tuntumasta myös koko liigan pistepörssistä. Nhl.comin mukaan Nylander oli maanantaina allekirjoittanut Toronton kanssa kahdeksan vuoden mittaisen ja 92 miljoonan dollarin eli noin 84 miljoonan euron arvoisen sopimuksen. Vuositasolla sopimuksella on arvoa noin 11,5 miljoonaa dollaria.

Tolvasen tilille kaksi syöttöpistettä

Buffalossa Sabres puolestaan isännöi Seattle Krakenia, joka lähti jäältä 5–2-vierasvoitto vyöllään.

Seattlen kahdesta ensimmäisestä maalista kilahti kummastakin syöttöpiste hyökkääjä Eeli Tolvasen tilille.

Voitto oli Seattlelle jo seitsemäs putkeen ja pisteitä seura on kerryttänyt jo 11 peräkkäisestä ottelusta.

Buffalon suomalaisveskari Ukko-Pekka Luukkonen seurasi ottelun vaihtopenkiltä. Maalia vartioi kotikaukalossa Devon Levi, joka torjui yhteensä 21 kertaa.

Saros torjui 28 kertaa

Suomalaisille ropisi syöttöpisteitä myös Tennesseessä ja Missourissa.

Nashvillessä Predators hääräsi isäntinä, kun kalifornialaisseura Anaheim Ducks kävi ryöstöretkellään. Ankkapartio kaatoi kotijoukkueen maalein 5–3.

Anaheimin onnistui tehdä kaikki viisi maaliaan ennen kuin Nashville ehti saada ensimmäistäkään osumaa. Avauserässä vieraat tekivät kaikkiaan kolme maalia, minkä lisäksi Anaheimille kirjattiin maalit sekä toisen että kolmannen erän alussa.

Anaheimin suomalaispakki Urho Vaakanainen nappasi syöttöpisteen Troy Terryn 4–0-onnistumisesta ottelun toisessa erässä.

Nashvillen puolella taas syöttöpiste kirjattiin Juuso Pärssiselle, joka oli ottelun viimeisellä minuutilla rakentamassa seuransa kolmatta maalia.

Nashvillen suomalaismaalivahdeista vuorossa oli tällä haavaa Juuse Saros, joka torjui 28 kertaa. Kevin Lankinen oli huilivuorossa.

Barkoville ja Lundellille syöttöpisteet

Missourilaisseura St. Louis Blues puolestaan isännöi suomalaistähtien Florida Panthersia, joka pyyhki isännillä jäätä maalein 5–1. Floridan suomalaiskipparille Aleksander Barkoville kirjattiin syöttöpiste Sam Reinhartin 2–1-osumasta, kun taas joukkuetoveri Anton Lundell oli syöttämässä Matthew Tkachukin 4–1-maalia.

Kanadan puolella Winnipeg Jets nappasi seitsemännen voittonsa peräjälkeen ja venytti pisteputkeaan jo 13 peräkkäiseen otteluun. Winnipeg kaatoi kotikaukalossaan Columbus Blue Jacketsin maalein 5–0.

Nhl.comin mukaan Winnipeg on päästänyt enintään kaksi maalia kymmenessä peräkkäisessä ottelussa. Enintään kolmen päästetyn maalin osalta seuran putki on sen sijaan jo 30 ottelun mittainen. Näistä jälkimmäinen putki on laatuaan kuudenneksi pisin NHL:n historiassa.

Arttu Mäkelä