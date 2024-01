Täyttävätkö Israelin sotatoimet Gazassa kansanmurhan kriteerit? Kansainvälinen oikeus aloittaa käsittelyn

Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) aloittaa tänään kaksipäiväisen käsittelynsä asiassa, jossa Israelin toimien Gazassa on esitetty täyttävän kansanmurhan määritelmän.

Tuomioistuin sai joulukuun lopulla pyynnön Etelä-Afrikalta ottaa Israelin sotatoimet Gazassa käsittelyyn. Etelä-Afrikan mukaan Israelin toimet Gazassa ovat kansanmurhanomaisia, sillä niiden tarkoituksena on hävittää merkittävä joukko Gazassa asuvia palestiinalaisia. Israel on jyrkästi kiistänyt syytökset kansanmurhasta.

Kansainvälinen tuomioistuin kuulee Etelä-Afrikan suullisen puheenvuoron torstaina ja perjantaina Israelin kannan oikeuden edessä.

Haagissa Hollannissa sijaitseva, vuonna 1945 perustettu Kansainvälinen tuomioistuin on Yhdistyneiden kansakuntien tärkein oikeudellinen toimija.

Vaatimuksena sotatoimien välitön lopettaminen

Odotettavissa on mahdollisesti vuosia kestävä oikeusprosessi, mutta Etelä-Afrikka on myös pyytänyt ICJ:tä tekemään välipäätöksen siitä, että Israelin on välittömästi päätettävä sotatoimensa Gazassa. Tämä päätös olisi voimassa myös oikeusprosessin jatkuessa.

Tuomioistuimen päätökset ovat laillisesti sitovia, mutta sillä ei ole valtuuksia panna niitä täytäntöön. Esimerkiksi maaliskuussa 2022 ICJ vaati Venäjää pysäyttämään hyökkäyksen Ukrainassa, mutta sitovasta päätöksestä huolimatta Venäjä on jatkanut tuhoisia iskujaan osana hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Vastaavankaltainen tuomioistuimen päätös voisi pistää Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun hallinnon ahtaalle, sillä sen kansalaisille antama lupaus kukistaa äärijärjestö Hamas jäisi päätöstä noudattamalla lunastamatta. Päätöksen noudattamatta jättäminen taas tietäisi kansainvälistä paheksuntaa ja mahdollisia pakotteita.

Yli 23 000 kuollut Gazassa

Israel aloitti iskunsa Gazan kaistalle lokakuun alussa sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt hyökkäsivät Israelin puolelle, surmasivat Israelin mukaan yli 1 100 israelilaista ja ottivat noin 250 panttivankia. Yli kolme kuukautta kestäneen sodan aikana Gazassa on kuollut äärijärjestö Hamasin valvoman alueen terveysministeriön mukaan pitkälle yli 23 000 ihmistä.

Mika-Matti Taskinen