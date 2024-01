Tiedätkö sinä, mistä talosi vedet saa poikki? – Putkimiesten neuvot: Selvitä talosulkuventtiilin sijainti, älä pihtaile liikaa lämmityksessä

Pitkä pakkasjakso ja sään lauhtuminen ovat jäädyttäneet Salon seudulla putkia, ja putkimiehillä on riittänyt töitä. Salolainen putkiurakoitsija Atte Rauhala on käynyt sulattamassa putkia niin paljon kuin on ehtinyt, ja hän antaa ihmisille yhden neuvon tulevia talvia ajatellen.

– Omakotiasujien olisi hyvä selvittää, missä heidän talonsa talosulkuventtiili sijaitsee. Moni ei sitä tiedä, hän sanoo.

– Nyt ne ovat lumen alla, mutta kun kesä tulee, olisi hyvä selvittää se. Yleensä se löytyy pihalta ja talon seinään on merkitty, missä kohtaa se sijaitsee, Rauhala kertoo.

Talosulkuventtiilistä saadaan katkaistua koko talon vedentulo. Ennen kuin putkimies voi ryhtyä sulattamaan putkia, hänen täytyy sulkea vesi talosulkuventtiilistä, sillä muuten päälle tulee vesiryöppy, kun putki saadaan höyrytettyä auki.

– Kerran kävi niin, että suljettiinkin naapuriasunnon sulku, ja kun putki aukesi, vettä tuli sisälle aika vauhtia. Talon omistaja vakuutti ennen sulkemista, että varmasti se on hänen talonsa sulku, mutta ei ollutkaan. Onneksi kaikki saatiin kuitenkin kuivatettua, eikä tullut vesivahinkoa, Rauhala muistelee.

Hän toteaa, että kaupunki kyllä tietää, missä talosulkuventtiilit sijaitsevat, mutta aina kaupungilta ei ehditä heti paikalle. Siksi asukkaan olisi hyvä tietää asia itse.

– Jos urakoitsija menee sulattamaan putkia ja asiakas tietäisi talosulkuventtiilin sijainnin itse, silloin pystyttäisiin hoitamaan homma ilman kaupunkia.

– Ja jos lähtee pidemmälle reissulle, vesi kannattaa silloinkin katkaista talosulkuventtiilistä, niin välttyy vesivahingoilta, jos tulee putkirikko. Jos veden katkaisee vesimittarilta, se ei riitä, koska vesi tulee kuitenkin siihen asti, hän muistuttaa.

Rauhala tietää, että joissakin kodeissa pakkasen aiheuttama putkirikko on saanut veden tulvimaan sisätiloihin, mutta hänen kohdallaan sellaista tapausta ei ole käynyt.

Myös salolainen putkimies Pekka Yliräisänen on välttynyt noiltä kokemuksilta. Pahat tuhot on aina saatu estettyä. Mutta muuten hän toteaa nähneensä ihan kaikenlaiset vahingot.

– Nyt on ollut ihan poikkeuksellinen pakkasjakso, ja on ollut harvinaisen paljon töitä: jäätyneitä vesijohtoja, rikkoutuneita vesilämpöpumppuja… Koko ajan tulee uusia soittoja, ja käyn hoitamassa hommia numerojärjestyksessä. Pitkää päivää tehdään, hän summaa.

Yliräisäsen neuvo ihmisille on, että asuintilat ja tila, jossa vesimittari on, pidettäisiin pakkasilla lämpiminä, vaikka sähkö olisi minkä hintaista tahansa.

– Ei kannata olla liian pihi sähkön kanssa, sillä se voi tulla vielä kalliimmaksi. Kun perjantaina pörssisähkö oli erityisen kallista, ihmiset vähensivät lämmitystä ja osa otti sähkölämmityksen kokonaan pois. Mutta se ei välttämättä tule halvemmaksi, jos ei tiedä, mitä tekee, hän muistuttaa.

Yliräisänen huomauttaa, että vaara ei suinkaan ole ohi, vaikka sää lauhtui maanantain aikana. Talon rakenteet ovat kylmiä vielä hyvän aikaa.

– Lämmittämisen lisäksi se, mitä tavallinen ihminen voi tehdä, on juoksuttaa välillä vettä hanasta. Se on hyvä keino pitää putket auki, hän toteaa.