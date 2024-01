Hallitus lupasi Tunnin junan – ei auta, vaikka Purran hampaat kirskuvat

Ikuisuushanke Turun Tunnin juna, eli nykyiseltä nimeltään Länsirata, nousi jälleen otsikoihin viikonloppuna. Tällä kertaa MTV nosti esiin ministereiden epäselvät jääviysasiat hankkeesta päätettäessä. MTV julkaisi lauantaina verkossa uutisen, jonka mukaan pääministeri Petteri Orpo (kok.) on joutunut hallituksessa jääväämään itsensä Tunnin junaa koskevasta päätöksenteosta. Orpo on ollut päättämässä hankkeesta myös turkulaisena kunnanvaltuutettuna.

Valtion ja kuntien intressit junahankkeen rahoituksessa ovat parhaillaan hyvin vastakkaiset. Hallitus päätti joulukuussa, että kuntien pitäisi maksaa valtiollisen hankkeen kustannuksista lähes puolet. Valtio ilmoitti omaksi rahoitusosuudekseen vain 51 prosenttia. Orpo ei ole siis voinut olla tekemässä tätä päätöstä.

Sen sijaan valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ei ole ilmeisesti katsonut olevansa jäävi Länsiradan suhteen. Purra on valtuutettu kotikunnassaan Kirkkonummella, joka kuuluu Länsiradan osakaskuntiin.

Purra ilmoitti lauantaina viestipalvelu X:ssä, että ”pelkkä kunnanvaltuusto-osallistuminen ei aiheuta jääviyttä ratahankkeissa valtioneuvostossa”. Epäselvässä tilanteessa selvää on vain se, että Tunnin juna on kuuma peruna hallituksen sisällä.

Sotkun myötä herää kysymys, kuka miljardiradan rakentamisesta hallituksessa oikein päättää. Valtion yllättävä linjaus omasta maksuosuudestaan voi johtaa koko hankkeen kaatumiseen. Kunnat eivät suostu kaivamaan satoja miljoonia omista kirstuistaan.

Pääministeri Orpoa on pidetty hankkeen toteuttamisen takuumiehenä. Perussuomalaisten riveissä junan rakentaminen ei ole nostattanut hurraa-huutoja. Kun Orpo on sivuraiteella, yritetäänkö hanketta kammeta nurin?

Ministeri Purra kommentoi Länsirataa Salkkarin haastattelussa reilu viikko sitten (SSS 15.1.). Lausunto oli paljonpuhuva. Kun Purralta kysyttiin miksei hallitus käytä rataan varattuja rahoja velanmaksuun, ministeri tyytyi sanomaan ”seisovansa hallitusohjelman takana”. Vähäiselläkin mielikuvituksella voi kuulla, miten kirstunvartijan takahampaat kirskuivat. Purra lisäsi, ettei hallitusohjelman yksittäisiä kirjauksia ole syytä avata.

Tässä Purra on tosissaan. Jos hallitusohjelmaa muutettaisiin yhdestä kohdasta, kaikki kohdat olisivat auki. Hallitus haluaa ymmärrettävästi varjella liimaa, joka pitää sitä kasassa.

Niinpä Purran on syytä ottaa lusikka kauniiseen käteen. Sama koskee koko sitä osaa hallituksesta, joka ei ole jäävi Tunnin junan suhteen. Hallitusohjelma on nimittäin yksiselitteinen. Siihen on kirjattu, että ”valtio toteuttaa Turun tunnin juna -hankkeen, joka käsittää Espoo–Salo-oikoradan rakentamisen ja Salo–Kupittaa-yhteysvälin parantamisen.” Ehtolauseita ei ole, eikä perälautoja kuntien maksuvelvollisuudesta.

Jos hallitus siis pitää kiinni hallitusohjelmasta, se toteuttaa Länsiradan ensimmäiset osuudet. Jompi kumpi on nyt pakko avata: valtion kukkaronnyörit tai hallitusohjelma.