Trump ei saa viimeistä sanaa oikeudessa, tuomari linjasi

Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump ei pidä loppupuheenvuoroa häntä koskevassa siviilikanneoikeudenkäynnissä New Yorkissa, tuomari linjasi tuomioistuimen asiakirjojen mukaan.

Trumpin syytetään liioitelleen vuosien ajan omaisuutensa arvoa pankeille ja vakuuttajille saadakseen parempia lainoja ja vakuutuksia. New Yorkin osavaltion oikeuskansleri Letitia James vaatii muun muassa Trumpia maksamaan 370 miljoonaa dollaria takaisin osavaltiolle. Samaan aikaa Trumpille ja kahdelle hänen pojalleen, Ericille ja Don Jr:lle vaaditaan liiketoimintakieltoa osavaltiossa.

Osapuolet aloittavat loppupuheenvuorojen pitämisen oikeudessa torstaina.

Trump ja hänen edustajansa ovat toistuvasti arvostelleet tuomari Arthur Engoronia ja oikeuskansleri Jamesia puolueellisuudesta.

”Ottakaa tai jättäkää”

Tuomari Engoron ja Trumpin lakitiimi ovat käyneet sähköpostikeskustelua torstaihin liittyen. Tuomari on vaatinut, että jos Trump puhuu oikeudessa, hänen on pysyttävä totuudessa ja noudatettava oikeuden asettamia rajoja. Trumpin puolustus kuvaili ehtojen olevan “erittäin epäoikeudenmukaiset” ja vaati, että Trumpin pitää saada ”puhua asioista, joista pitää puhua”.

– Ottakaa tai jättäkää, Engoron vuorostaan vastasi Trumpin asianajajille.

Viestinvaihdon lopputulemana Engoron totesi, ettei Trump tule puhumaan torstaina oikeudessa, sillä hän ei ollut nähtävästi suostunut puheenvuorolle asetettuihin ehtoihin.

Trumpin tiimi on kiistänyt kaikki petossyytteet sanomalla, että kiinteistöjen arvon arviointi on subjektiivista ja että lainaa antaneet pankit eivät ole hävinneet rahaa. Trump on muun muassa väittänyt, että hänen taloudellista tilaansa koskevat asiakirjat ovat ”loistavia ja hyvin konservatiivisia”.

Trump on toistuvasti kommentoinut oikeudenkäyntiä sosiaalisessa mediassa ja muun muassa hyökännyt oikeuskansleri Jamesia vastaan.