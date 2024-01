Trump otti odotetun voiton Iowassa – ex-presidentti kaappasi liki lopullisten tulosten mukaan puolet tarjolla olleista valitsijoista osavaltiossa

Toista vuotta republikaanien presidenttiehdokkaiden mielipidemittauksia johtanut Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trump otti myöhään maanantaina paikallista aikaa vakuuttavan voiton kisan aloittaneissa Iowan vaalikokouksissa.

Trumpin voitto oli odotettu, mutta voittomarginaali oli yllättävän suuri, tiettävästi suurin republikaanien vaalikokousten historiassa osavaltiossa.

Lähes lopullisen tuloksen mukaan Trump sai taakseen puolet tarjolla olleista 40 valitsijasta, kun Yhdysvaltain entisen YK-lähettilään Nikki Haleyn niukasti päihittäneen Floridan kuvernöörin Ron DeSantisin oli tyytyminen kahdeksaan valitsijaan. Haleyn saaliksi tuli seitsemän valitsijaa.

Neljänneksi Iowassa yltänyt miljonääri Vivek Ramaswamy puolestaan kertoi omissa vaalivalvojaisissaan jättävänsä kisan kesken ja tukevansa jatkossa Trumpia.

Iowan merkitys republikaanien puoluekokouksessa on vähäinen, sillä sen valitsijat muodostavat alle kaksi prosenttia kaikista puoluekokouksen valitsijoista. Osavaltiota pidetään kuitenkin tärkeänä suunnannäyttäjänä ehdokaskisassa.

Kannattajat kehottivat muita luopumaan

Trump itse kommentoi voittoaan epätavallisen laimeasti.

– Nyt on mielestäni koittanut aika, jolloin kaikkien, koko maan, tulisi yhdistyä, ex-presidentti sanoi.

Trumpin kiihkeät kannattajat sen sijaan eivät olleet yhtä vaisuja.

– Tämä on todellista. Antakaa toki tarjoilijoille juomarahaa lähtiessänne, mutta nämä esivaalit ovat ohi. Kilpa on ohi. Donald Trump on yhdistänyt republikaanipuolueen. Ron DeSantis oli kääntänyt postinsa tänne, ihan kuin olisi muuttanut. Millä hän perustelee jatkamistaan, kyseli edustajainhuoneen jäsen Matt Gaetz Des Moinesin vaalivalvojaisissa uutiskanava CNN:n mukaan.

Texasilainen edustajainhuoneen jäsen Ronny Jackson sanoi pitävänsä Iowan vaalikokouksia kisan käännekohtana.

– On mielestäni väistämätöntä, että hänestä tulee ehdokas. Haluan nähdä, että ystäväni ja kollegani hyppäävät mukaan kelkkaan, kiteytti Jackson.

Marjorie Taylor Green, edustajainhuoneen jäsen hänkin, oli samaa mieltä.

– Muiden tulisi luopua. Kampanjarahat ovat todella tärkeitä. Poliittiset konsultit ovat aika hyviä suostuttelemaan ehdokkaita pitäytymään kisassa paljon pitempään kuin mitä heidän kannattaisi tehdä, Green perusteli.

Asiantuntijan mukaan haastajilla on silti edelleen mahdollisuus.

– En tiedä ainoatakaan asiantuntijaa, joka ei olisi ennakoinut, että Trump voittaa Iowan; osavaltio on vahvasti republikaanienemmistöinen ja uskonnollinen. New Hampshire tulee olemaan paljon kiinnostavampi, kiteytti Virginian yliopiston valtiotieteen professori Larry Sabato uutistoimisto AFP:lle.

Myös demokraattien tuleva presidenttiehdokas, istuva presidentti Joe Biden kommentoi lyhyesti Trumpin voittoa.

– Näyttää siltä, että Donald Trump juuri voitti Iowassa. Hän on selkeässä johdossa vastapuolella tässä kohtaa, Biden kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

– Oli täysin selvää, että näistä vaaleista tulee sinun ja minun taisteluni äärilinjan Maga-republikaaneja vastaan. Se oli totta eilen ja se on totta tänään, presidentti jatkoi.

Hannu Aaltonen