Turun Tunnin Juna Oy on hakenut Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden toteutukseen CEF-rahoitustukea Euroopan unionilta.

Tukea haettiin koko yhteyden rakentamissuunnitteluun sekä yhteysvälien Espoo–Hista ja Salo–Hajala rakentamiseen yhteensä 176,28 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan 600 miljoonaa euroa maksavaan vaiheeseen sisältyy Espoon ja Kupittaan välisen 150 kilometrin mittaisen rataosuuden rakentamissuunnittelu. Hankkeessa suunnitellaan uusi raideyhteys välille Espoo–Salo sekä päivitetään nykyinen Salo–Kupittaa-rataosuus kaksiraiteiseksi. Osuuteen sisältyy kolme oikaisua nykyiseen ratalinjaukseen.

Uusille Histan, Veikkolan, Vihti–Nummelan ja Lohjansolmun asemille suunnitellaan matkustajalaiturit ja niiden kulkuyhteydet. Rakentamissuunnittelu on tarkoitus käynnistyä tämän ja ensi vuoden aikana.

Tukea haettiin myös kahden rataosuuden rakentamiseen. Uutta rataa rakennetaan noin kymmenen kilometriä Espoon ja Histan välille. Salon ja Hajalan väliselle noin 11 kilometrin osuudelle rakennetaan toinen raidepari nykyisen viereen. Ensimmäisten osuuksien rakentaminen valmistuu vuonna 2028.

Turun Tunnin Juna Oy:n nimi vaihtuu Länsirata Oy:ksi helmikuussa 2024. Yhtiön tavoitteena on, että uusi ratayhteys Turusta Helsinkiin on liikennöitävissä 2030-luvun alkupuolella. Radan investointikustannuksiksi on arvioitu 2,8–3 miljardia euroa.

Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmaan sisältyy lupaus nopean ratayhteyden toteuttamisesta. Valtio varautuu osana investointiohjelmaa pääomittamaan hankeyhtiötä 460 miljoonalla eurolla nykyisen hallituskauden aikana.

Valtio on käynnistänyt neuvottelut hankkeen rahoittamisesta yhtiön muiden osakkaiden kanssa. Omistajat vahvistavat lopulliset rahoitussitoumuksensa kevään 2024 aikana.

Esimerkiksi Salo on ilmoittanut, että kaupungilla on tahtotila jatkaa Länsirata Oy:n rahoitusta. Summista kaupunki päättää myöhemmin.