UMK-artistit julki: Mukana muun muassa Sexmane, Mikael Gabriel ja Sini Sabotage

Ylen Uuden musiikin kilpailun kattauksessa painottuu tänä vuonna aiempaa enemmän rapmusiikki.

Seitsemän finalistin joukossa ovat muun muassa räppärit Sexmane, Sini Sabotage sekä Mikael Gabriel ja Nublu. Räppiä on mukana myös eri genrejä yhdistelevällä Jesse Markinilla. Lisäksi kilpailussa ovat mukana rockyhtye Cyan Kicks, poplaulaja Sara Siipola sekä dj:nä tunnettu Windows95man.

UMK:n voittaja ja Suomen seuraava euroviisuedustaja kruunataan finaalissa Tampereen areenalla 10. helmikuuta. Euroviisut järjestetään Ruotsin Malmössä toukokuussa.

Seitsemän finalistin kappaleet julkaistaan arkipäivisin huomisesta alkaen aina keskiyöllä.

Suomen viime aikojen kuunnelluimpiin artisteihin lukeutuva Sexmane eli Max Sene kuvailee Mania-kisakappalettaan henkilökohtaiseksi ja rokahtavaksi.

– It’s crazy but it’s not party, Sene toteaa edellisen UMK-voittaja Käärijän kuuluisaa lausahdusta mukaillen.

– Biisi kertoo tunneryöpyistäni ja siitä, millaista niiden kanssa on elää.

Sene saa kilpailuun vertaistukea lähipiiristä, sillä isoveli Isaac Sene kilpaili UMK:ssa kaksi vuotta sitten. Räppäri kertookin, että veljen kanssa on tullut juteltua tulevasta UMK-taipaleesta.

– Eihän tätä tajua, ennen kuin itse kokee tällaista.

Käärijä aiheutti naksahduksen päässä

Sini Sabotage kertoo Käärijän viimevuotisen menestyksen vaikuttaneen hänen päätökseensä osallistua UMK:hon. Aiemmin UMK ei ole ollut artistin mielessä.

– Olen tosi hyvä räppäämään, mutta en ole se oksan kirkkain laululintu, räppäri kuvailee.

– Veikkaan, että Käärijä jotenkin sai naksahtamaan sen päässä, että minun ei tarvitse välttämättä olla se laululintu, että voin osallistua UMK:hon. Käytän muita vahvuuksia hyväkseni.

Kuori mua -kappaleella Sabotage haluaa juhlistaa ihmisten monia erilaisia puolia, jotka voivat jäädä ensivilkaisulla piiloon.

– Varsinkin naisena tuntuu, että on pitkään ollut niin, ettei voi olla kaunis ja hauska tai seksikäs ja viisas, räppäri pohtii.

Sabotage on julkaissut viimeksi uutta musiikkia vuonna 2020. Sen jälkeen hän on tehnyt muun muassa podcasteja.

Artisti kokee, että oli tärkeää unohtaa artistiminä hetkeksi kokonaan. Hän nautti muiden asioiden tekemisestä niin paljon, että pohti jo musiikin jättämistä kokonaan.

– Mutta kun palasi keikkalavoille, kyllä se on vaan niin koukuttavaa.

Mikael Gabriel yhdistää UMK:ssa voimansa virolaisräppäri Nublun kanssa, jonka kanssa on tehnyt aiemminkin yhteistyötä.

– Uskon, että tämä ottaa enemmän kantaa kuin aikaisemmat biisit, Mikael Gabriel vertaa Vox populi -kappaletta kaksikon aiempiin yhteisbiiseihin.

UMK-tuomaristo kuvailee tiedotteessa kappaleen yhdistelevän dancesoundeja, punkahtavaa rockia ja hyperpoppia.

– Aloitimme yhdestä genrestä ja teemasta ja päädyimme johonkin ihan toiseen universumiin, Nublu kuvailee.

Virolaisartisti vakuuttaa, että jos UMK:sta tulee voitto, Suomen edustaminen Euroviisuissa olisi hänelle ilo.

– Mitään muuta maata en harkitsisi.

Paluu UMK:hon

Rockyhtye Cyan Kicks nähdään UMK:ssa jo toista kertaa. Vuoden 2022 kisassa bändi sijoittui The Rasmuksen jäljessä hopealle.

– Kyllä minulla ainakin oli jo heti sen kahden vuoden takaisen finaalin jälkeen olo, että haluan vielä olla tässä uudestaan, sanoo laulaja Susanna Alexandra.

Hän kokee ensimmäisen UMK-osallistumisen avanneen Cyan Kicksille paljon ovia. Hiljattain yhtye esimerkiksi kiersi Eurooppaa ruotsalaisen Smash Into Piecesin kanssa.

Nyt UMK on entistä isompi, mutta oma tunnelma on laulajan mukaan tällä kertaa paljon rennompi.

– Nyt pystyy ihan eri tavalla nauttimaan tästä kaikesta sirkuksesta. Viime kerralla oli aika kauhunsekaisin tuntein koko ajan.

Yhtyeen UMK-kappale Dancing with Demons on Susanna Alexandran mukaan rohkeampi kappale kuin mitä yhtye on aiemmin julkaissut.

– Raskaampi mutta osin myös kevyempi, pyörittelee kitaristi Niila Perkkiö.

Sara Siipolan Paskana-kappale kumpuaa artistin läheisen kokemasta menetyksestä ja kertoo surun käsittelemisestä.

– Säkeistöt ovat vähän sitä, mitä näyttää ulospäin. Kertosäe on se, mitä oikeasti haluaisit huutaa vaan koko maailmalle. Että mä olen paskana.

Artisti uskoo kappaleen erottuvan joukosta UMK:n kattauksessa, jossa on muutoin paljon räppiä ja hyvän mielen musiikkia.

Eurodancea ja genreiloittelua

Windows95man eli Teemu Keisteri julkaisee UMK:ssa ensimmäisen oman singlensä.

90-luvun eurodancesta ammentavan kappaleen nimi No Rules viittaa dj:nä ja kuvataiteilijana tunnetun Keisterin pitkäaikaiseen mottoon.

– Haluan sillä tuoda sellaista iloa ja vapautta, että ei tarvitse noudattaa tiukasti sääntöjä, että miten tässä elämässä pitää olla.

Kappale tehtiin Keisterin mukaan nimenomaan UMK mielessä. Laulajana toimii Henri Piispanen, indiepop-rockia soittavan Pasan laulaja.

Yhteinen sävel löytyi kaksikon mukaan helposti erilaisista musiikillisista taustoista huolimatta.

– Ekat tanssitreenit oli sellaiset, kuin olisi lapsesta asti tunnettu, Keisteri sanoo.

Maiju Ylipiessa