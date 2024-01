UMK-kisaaja Jesse Markin ei aio osallistua Euroviisuihin, jos Israel on mukana

Ylen Uuden musiikin kilpailussa mukana oleva artisti Jesse Markin ei aio osallistua Euroviisuihin, jos Israel on mukana musiikkikilpailussa. Markin kertoo asiasta Instagramissa julkaisemallaan videolla.

Artistin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei hän haluaisi osallistua Malmössä järjestettäviin Euroviisuihin, joissa UMK-kisan voittaja edustaa Suomea. Hän sanoo myös panostavansa täysin UMK-kilpailuihin.

– Koen kuitenkin tässä vaiheessa, että on tärkeämpää tehdä näkyväksi ihmisoikeusasiat, Markin sanoo.

Myös Yleä on vaadittu vetäytymään Euroviisuista, jos Israel saa osallistua kisaan. Euroopan yleisradiounioni EBU on toistaiseksi vahvistanut Israelin osallistuvan tuleviin viisuihin.

– Toivotaan kuitenkin, että EBU tekee jonkinlaisen päätöksen Israelin suhteen, Markin sanoo videolla.

Kilpailijat keskittyvät UMK:hon

UMK:hon osallistuvat eri genrejä yhdistelevän Markinin lisäksi räppärit Sexmane, Sini Sabotage sekä Mikael Gabriel ja Nublu. Lisäksi kilpailussa ovat mukana rockyhtye Cyan Kicks, poplaulaja Sara Siipola sekä dj:nä tunnettu Windows95man.

Helsingin Sanomat kysyi eilen kaikilta kisaajilta, aikoisivatko he osallistua Euroviisuihin, jos voitto UMK:sta tulisi ja Israel on mukana kilpailussa. Markin sanoi jo lehdelle vastatessaan olevan mahdollista, ettei hän lähde Euroviisuihin, jos voittaa UMK:n.

– Keskityn nyt UMK:hon ja annan EBU:lle mahdollisuuden reagoida tilanteeseen, Markin sanoi HS:lle.

Myös muut kilpailijat kertoivat keskittyvänsä ensin UMK-kilpailuihin ja harkitsevansa sen jälkeen Euroviisuihin osallistumista.

– Toivomme, että tilanne loppuu mahdollisimman pian, ja osallistumispäätös on EBU:n ja Ylen neuvoteltava asia, sanoi Cyan Kicks -yhtyeen Niila Perkkiö.

”Euroviisut ovat EBU:n kilpailu”

Äärijärjestö Hamasin Israeliin lokakuussa tekemän hyökkäyksen jälkeen Israel aloitti Gazan kaistalle hyökkäyksen, jossa on Hamasin hallitseman alueen terveysministeriön mukaan kuollut jo yli 23 300 ihmistä.

– Euroviisut ovat EBU:n kilpailu, ja he tekevät linjauksia, joita me kuulostelemme. Heille on varmasti mennyt myös viestejä boikotoinnista. Olemme keskustelleet Pohjoismaiden kanssa, ja kaikilla on hyvin samantyyppinen tilanne kaikissa maissa. Viestejä on kaikkiin yhtiöihin tullut, sanoi Ylen luovien sisältöjen ja median johtaja Ville Vilén STT:lle joulukuussa.

Boikottia vaaditaan Israelin osallistumisen vuoksi myös vetoomuksessa, jonka on allekirjoittanut joukko suomalaisia musiikkialan ammattilaisia. Allekirjoittajat vaativat Yleä myös painostamaan EBU:a sulkemaan Israelin ulos viisuista.

UMK:n voittaja ja Suomen seuraava euroviisuedustaja kruunataan finaalissa Tampereen areenalla 10. helmikuuta. Tämänvuotiset Euroviisut järjestetään Ruotsin Malmössä 7.–11. toukokuuta.

Minja Viitanen