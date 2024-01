UMK-kisaajat julkistetaan tänään – kenestä tulee Käärijän seuraaja?

Kuka astuu tänä vuonna Käärijän liekkikuvioisiin saappaisiin ja edustaa Suomea Malmön Euroviisuissa toukokuussa?

Spekulaatiot pääsevät käynnistymään toden teolla, kun Ylen Uuden musiikin kilpailun seitsemän finalistia julkistetaan tänään.

Aiemmin kerrottujen vihjeiden perusteella mukana on tänäkin vuonna tunnettuja artisteja useista eri genreistä.

– Mukana on ensijulkaisunsa tekevän artistin ysäri-dance-tanssittaja, upeaäänisen laulajan voimabiisi, indie-suosikin uran kenties hienoin kappale, kahden nimekkään artistin yllättävä duo kovalla kertsillä, räjähtävä rock-anthem maailmalla keikkailevalta bändiltä, todella intensiivinen biisi yhdeltä tämän hetken kuunnelluimmista artisteista sekä tunnetun artistin nostattava klubi-bängeri, kuvaili UMK-tuomariston puheenjohtaja Tapio Hakanen lokakuisessa tiedotteessa.

Artistit paljastetaan tänään iltakahdeksalta suorassa lähetyksessä Ylen kanavilla. Kisakappaleet julkaistaan huomisesta alkaen arkipäivisin aina keskiyöllä.

UMK:n voittaja ja Suomen seuraava euroviisuedustaja kruunataan finaalissa Tampereen areenalla 10. helmikuuta.

Kasvavaa huumaa ja isoja hittejä

Viimevuotinen Käärijä-huuma siivitti Suomen lopulta viisuissa toiselle sijalle. Vastaavaa ilmiötä UMK:ssa ei ole aiemmin nähty, mutta kisan suosio on ollut nousussa jo pidempään.

Suomen Spotifyn vuoden striimatuin kappale on kolme kertaa putkeen tullut UMK:sta: vuonna 2021 se oli UMK-voittaja Blind Channelin Dark Side ja seuraavana vuonna kolmanneksi tullut Bessin Ram pam pam. Viime vuonna kärjessä oli luonnollisesti Käärijän Cha cha cha, joka nousi myös Spotifyn kaikkien aikojen striimatuimmaksi suomenkieliseksi kappaleeksi.

Myös esimerkiksi Erika Vikman ja Kuumaa ovat saaneet kilpailusta nostetta uralleen.

UMK on nykymuodossaan herättänyt viisufanien huomion myös ulkomailla, ja sosiaalisessa mediassa sitä on hehkutettu yhdeksi tämän hetken kovatasoisimmista viisukarsinnoista.

Israelin viisuosallistumisesta boikottivaatimuksia

Lähi-idän tapahtumat ovat viime aikoina heijastuneet myös Euroviisuihin ja UMK:hon. Äärijärjestö Hamasin Israeliin lokakuussa tekemän hyökkäyksen jälkeen Israel aloitti Gazan kaistalle hyökkäyksen, jossa on Hamasin hallitseman alueen terveysministeriön mukaan kuollut jo yli 23 000 ihmistä.

Muun muassa Yleä on vaadittu vetäytymään Euroviisuista, jos Israel saa osallistua kisaan. Euroopan yleisradiounioni EBU on toistaiseksi vahvistanut Israelin osallistuvan tuleviin viisuihin.

– Euroviisut ovat EBU:n kilpailu, ja he tekevät linjauksia, joita me kuulostelemme. Heille on varmasti mennyt myös viestejä boikotoinnista. Olemme keskustelleet Pohjoismaiden kanssa, ja kaikilla on hyvin samantyyppinen tilanne kaikissa maissa. Viestejä on kaikkiin yhtiöihin tullut, sanoi Ylen luovien sisältöjen ja median johtaja Ville Vilén STT:lle joulukuussa.

Boikottia vaaditaan Israelin osallistumisen vuoksi myös vetoomuksessa, jonka on allekirjoittanut joukko suomalaisia musiikkialan ammattilaisia. Allekirjoittajat vaativat Yleä myös painostamaan EBU:a sulkemaan Israelin ulos viisuista.

Työryhmään kuuluva muusikko Lukas Korpelainen kertoi Helsingin Sanomille viime viikolla, että vetoomus on tarkoitus luovuttaa Ylelle tammikuun puolivälin jälkeen.

Euroviisujen historiaa tutkinut Dean Vuletic arvioi viime kuussa STT:lle, että yleisradioyhtiöiltä ei tulla näkemään kannanottoja Israelia vastaan.

– Mailla on diplomaattiset suhteet Israeliin, ja se, että yksi toimija nyt ottaisi kantaa Israelia vastaan, olisi vastoin kaikkia maiden ulkosuhteita, Vuletic sanoi.

Tämänvuotiset Euroviisut järjestetään Ruotsin Malmössä 7.–11. toukokuuta.

Maiju Ylipiessa