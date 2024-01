Wilma Murto, 25, on loistokunnossa.

Salon Vilppaan seiväshyppääjä avasi kautensa lauantaina Kuortaneella suvereenilla voitolla ja sisäratojen Suomen ennätyksellä 481. Vaikka Murto ylitti riman korkeammalta kuin koskaan sisäradoilla, ei kilpailu ollut silti mikään täydellinen onnistuminen.

– Itse asiassa kisa jätti yllättävänkin neutraalit fiilikset siihen nähden, että 480 ylittyi. Uskon, että tällä hallikaudella on mahdollista hypätä kymmenen senttiä korkeammaltakin, Murto kertoi keskiviikkona Kakolanmäellä järjestämässään mediatilaisuudessa.

Murron erinomainen vire tammikuussa ei ole mikään suuri yllätys. Turkulaistuneella salolaisella on takanaan suunnitelmien mukaan mennyt harjoituskausi, jonka aikana hän on keskittynyt hyppytekniikan hiomiseen ja voimantuotannon kehittämiseen tuttuun tapaan valmentajansa Jarno Koivusen valvovan silmän alla Turussa.

– Mihin sitä täältä osaisi lähteä. Olen ollut nyt muutaman vuoden täysin terveenä ilman loukkaantumisia. Olemme keskittyneet yläkropan vahvistamiseen, mikä on tällaiselle hujopille tärkeää, hyväntuulinen Murto kertoi.

Vuodenvaihteessa Murto sai Turkuun seuraa uusiseelantilaisesta kilpakumppanistaan ja ystävästään Olivia McTaggartista, joka viihtyi talvisessa kaupungissa muutaman päivän.

– Emme varsinaisesti kuitenkaan harjoitelleet yhdessä. Hänellä on toinen setti seipäistään Euroopassa, ja Olivia kävi täällä ennen kuin jatkoi valmistautumaan hallikauteen, Murto sanoi.

Murto teki läpimurtonsa lajinsa absoluuttiselle huipulle kesällä 2022, jolloin hän voitti Euroopan mestaruuden ikimuistoisesti Münchenissä. Viime vuonna hän jatkoi samaa rataa voittamalla ensin maaliskuussa Istanbulissa halli-EM-kisojen kultaa ja elokuussa Budapestissä MM-kisojen pronssia.

Suomen yleisurheilun valovoimaisimmalle urheilijalle vuosi 2024 tulee olemaan tähänastisen uran tärkein. Edessä ovat maaliskuun alussa halli-MM-kisat Glasgow´ssa, EM-kisat Roomassa kesäkuun alussa ja Pariisin olympialaiset elokuussa.

– On ihan totta, että tämä vuosi on toistaiseksi urani merkittävin. Tavoite on se, että yksistäkään arvokisoista en joutuisi palaamaan kotiin ilman mitalia, Murto linjasi.

Joulukuussa käytyä keskustelua KOK:n päätöksestä sallia venäläisurheilijoiden paluu olympialaisiin ilman maatunnuksia Murto kertoi seuranneensa mielenkiinnolla. Iso osa suomalaisista ilmoitti kannattaneensa kyselyissä Suomen olympiakomitean boikottia Pariisin olympialaisiin vastavetona sotaa käyvän maan urheilijoiden osallistumisen sallimiseen.

– Tietysti seurasin asiaa uutisissa, koska se vaikuttaa niin paljon omaan ammattiini. En kuitenkaan halua ottaa kantaa päätöksiin. Kuten esimerkiksi (Suomen olympiakomitean puheenjohtaja) Jan Vapaavuori sanoi, antaa urheilijoiden keskittyä itse urheiluun, Pariisin olympialaisiin jo valittu Murto kertoi.

Muutaman kuukauden mittaisella hallikaudella Murto aikoo kilpailla hieman säästeliäämmin kuin viime vuonna, jolloin hänelle kertyi kahdeksan kilpailua.

– Tarkoitus on kilpailla kolmessa kisassa Suomessa ja kolmessa Ranskassa sekä tietenkin MM-kisoissa. Seuraavan kerran kilpailen 28. tammikuuta Val-de-Reuilissa, Murto kertoi.

Ennen seuraavaa kisaa Ranskassa Murrolla on muutakin ohjelmaa kuin harjoittelua. Torstaina illalla hän on mukana Helsingin jäähallissa Urheilugaalassa. Viime vuonna Murto sijoittui Vuoden urheilija -äänestyksessä kakkoseksi. Tälläkin kertaa hänen on ennakoitu sijoittuvan kolmen kärkeen.

– Tunnelmat ovat tosi jännittävät ennen gaalaa, koska täysin selvää ennakkosuosikkia ei ole. Itseäni viime vuonna säväyttivät omien suoritusten lisäksi etenkin Kalle Rovanperän rallimestaruus ja tennismiesten otteet Davis cupissa, Murto sanoi.

Turkuhallin uutuuskisa helmikuun kohokohtana

Wilma Murto on kilpaillut viime vuosina kotikaupungissaan Turussa ison yleisön edessä ainoastaan Paavo Nurmen kisoissa sekä vuonna 2020 Urheilupuistossa järjestetyissä Kalevan kisoissa. Reilun kuukauden kuluttua ystävänpäivänä 14. helmikuuta Murto pääsee kokemaan täysin uudenlaisen kisaympäristön, kun hän tähdittää Turkuhallissa kilpailtavaa naisten seiväshypyn kutsukilpailua.

– Odotan kilpailua jo suurella innolla. Viime vuosina ei ole ollut juurikaan tilaisuuksia hypätä kotiyleisön edessä. Nyt kun sellainen mahdollisuus tulee, niin on kilpailu tietysti eräs hallikauden kohokohdista, Murto sanoi.

Turkuhallin seiväskilpailu poikkeaa luonteeltaan huomattavasti normaalista yleisurheilukilpailusta, sillä iltakisan aikana hyödynnetään niin pimeyttä kuin hallin valoefektejä ja äänentoistoa.

Kilpailu rakennetaan Suomen tämän hetken kirkkaimman yleisurheilutähden ympärille. Jotta Murrolle saadaan todellisia haastajia, pyritään Artukaisiin tuomaan kattava edustus kansainvälisen kärkitason hyppääjiä.

– Toistaiseksi mukaantulonsa on varmistanut kanadalainen Alysha Newman (ennätys 482). Tarkoitus on saada mukaan vielä 4–5 kansainvälistä hyppääjää. Lisäksi mukana ovat viime vuosina Suomea arvokisoissa edustaneet Elina Lampela ja Saga Andersson, seiväskisan ja Paavo Nurmen kisojen urheilijahankinnoista vastaava Arttu Salonen kertoi.

Teksti: Joonas Jussila