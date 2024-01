Urheiluseurojenkin on etsittävä uusia yleisöjä

Vilpas teki Youtube-videon pingiskollektiivin kanssa, Salpa etsii seuraavaa tähtipelaajaa tosi-tv-sarjalla. Salon ykkösseurat ovat viime aikoina rikkoneet raja-aitoja ja ylittäneet urheiluseurojen perinteisiä genrerajoja. Salkkari kertoi Vilppaan videoprojektista tiistain lehdessä ja Salpan uudesta tv-sarjasta keskiviikon aviisissa.

Vilppaan ja Pongfinityn yhteistyövideota on tähän mennessä katsottu yli 400 000 kertaa. Pöytätennistaitureiden Youtube-kanavalla on yhteensä yli neljä miljoonaa tilaajaa.

Salpan tv-sarja esitetään ainakin Ruutu-palvelussa ja mahdollisesti myöhemmin jollain Sanoman tv-kanavalla. Ohjelmassa etsitään joukkueelle vahvistuksia ja jaksoja kuvataan Salon lisäksi Englannissa, jossa Salpa järjesti testileirin tammikuun alussa.

Uudet aluevaltaukset eivät ole sattumaa. Kyse on tietenkin näkyvyyden ja uusien yleisöjen tavoittelusta. Julkisuus ja mediatila on nykyään pirstaloitunutta, ja erilaisia osayleisöjä pitää tavoitella erilaisten kanavien kautta. Näkyvyys pingiskanavalla saattaa tehdä Vilppaan näkyväksi sellaisille kuluttajille, joita ei olisi muuten ymmärretty edes etsiä.

On tietenkin epävarmaa, kuinka moni esimerkiksi Vilppaan pingisvideon nähneistä sadoista tuhansista katsojista koskaan eksyy Salohallille, tai on edes kuullut koko paikasta. Pongfinityllä on valtavasti tilaajia esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Somenäkyvyyttä ei kannata väheksyä. Kuten Vilppaan Vilppaan markkinointipäällikkö Jere Aalto Salkkarin jutussa totesi, sen avulla tavoitellaan etenkin tiettyä ikäryhmää – käytännössä siis nuoria.

Erilaiset somealustat ovat entistä enemmän markkinointialustoja. Ja bisnes on piinkovaa, vaikka raja itsenäisen ja sponsoroidun sisällön välillä on vielä usein turhan häilyvää. Ala kehittyy ja toivottavasti saa entistä parempaa sääntelyä.

Parhaat suomalaisetkin sosiaalisen median vaikuttajat pyörittävät vähintään satojentuhansien eurojen liiketoimintaa. Pääsy mukaan suositun influensserin kännykkävideoon saattaa helposti maksaa vähintään saman verran kuin mainoskampanja perinteisessä mediassa.

Uudet ja vanhat kanavat eivät kuitenkaan ole vaihtoehtoisia todellisuuksia, vaan pikemminkin rinnakkaisia. Tämän voi päätellä ainakin siitä, että moni somevaikuttaja näyttää mielellään hakeutuvan esimerkiksi tv-töihin heti, kun sellainen tilaisuus aukeaa.