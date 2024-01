Utah Jazz jyräsi selvään voittoon – Lauri Markkanen heitti 17 pistettä

Lauri Markkasen edustama Utah Jazz eteni koripallon NBA:ssa selvään kotivoittoon Dallas Mavericksista. Jazz vei kamppailun nimiinsä pistein 127–90.

Markkanen heitti ottelussa 17 pistettä ja keräsi neljä levypalloa. Lisäksi hän kirjasi tilastoihinsa yhden korisyötön, riiston ja torjunnan. Suomalaistähti oli ottelussa kentällä 24 minuuttia ja 45 sekuntia.

Alle kuukausi sitten Jazz hävisi Mavericksille 50 pisteellä.

– Todella hyvä joukkuevoitto. Todella iso käänne joukkueellemme siitä, miten edellinen pelimme heitä vastaan meni, päävalmentaja Will Hardy sanoi Jazzin kotisivuilla.

Kotijoukkueen ykköshahmo oli triplatuplan tehnyt Jordan Clarkson, joka heitti 20 pistettä, rohmusi 10 levypalloa ja antoi 11 korisyöttöä. Triplatuplalla tarkoitetaan kaksinumeroiseen lukuun yltämistä kolmessa tilastokategoriassa.

Jazzista korkeimman pistesaldon keräsi Simone Fontecchio, joka heitti 24 pistettä. Vierasjoukkueesta tähtipelaaja Luka Doncic heitti 19 pistettä, otti 6 levypalloa ja antoi 14 korisyöttöä.

Markkanen onnistui 12 pelitilanneheitostaan kuudessa. Hänen kahdeksasta kolmen pisteen yrityksestään neljä onnistui. Ainoan vapaaheittonsa Markkanen heitti koriin.

Jazz on kerännyt viime aikoina voittoja

Jazz on päässyt hyvään vireeseen, sillä joukkue on voittanut 11 tuoreimmasta ottelustaan kahdeksan. Hardyn suojatit ovat NBA:n länsilohkossa 12. sijalla. Joukkue on kerännyt 15 voittoa ja 19 tappiota.

Mavericks on länsilohkossa seitsemäntenä. Joukkue on voittanut 34 ottelustaan 19.

Suomen aikaa myöhään maanantaina ja varhain tiistaina pelattujen otteluiden yllätyksestä vastasi New York Knicks, joka nappasi 112–106-kotivoiton länsilohkon kärjessä olevasta Minnesota Timberwolvesista.

Toronto Raptorsista tullut O.G. Anunoby pelasi ensimmäisen ottelunsa Knicksissä ja heitti lupaavasti 17 pistettä ja otti kuusi levypalloa.

