Uusi konsepti toi Salon messuille uudenlaista yleisöä – Tuplatapahtuma luvassa myös ensi vuonna

Viikonloppuna pidetyt Salon messut vetivät järjestäjien mukaan kävijöitä viimevuotiseen tapaan. Messuorganisaation puheenjohtaja Jukka Alanko uskalsi sunnuntai-iltapäivällä toivoa, että lipunmyynti kirisi lopulta hieman viimevuotista paremmaksi. Aiempina vuosina messuilla on käynyt yhteensä noin 5 000 ihmistä.

Salon messut järjestettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa koronatauon jälkeen. Tänä vuonna messut laajenivat myös Urheilutalolle, jossa järjestettiin erilliset Juhla- ja häämessut.

Yhdellä lipulla pääsi siis kahteen tapahtumaan. Alangon mukaan kokeilu osoittautui niin toimivaksi, että messut tehdään myös ensi vuonna samalla tuplakonseptilla.

– Urheilutalo on ollut täynnä. Toki se on Salohallia pienempi tila, mutta kävijöitä on riittänyt, Alanko arvioi sunnuntai-iltapäivällä.

Hänen mukaansa juhlateema houkutti paikalle selvästi nuorempia kävijöitä kuin Salohallin yleismessut.