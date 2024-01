Someron kohutilitoimistoa haetaan konkurssiin: ”Nyt en ymmärrä”, yrittäjä sanoo – rikospoliisilla jo kymmeniä tutkintapyyntöjä

Vakuutusyhtiö hakee somerolaista kohutilitoimistoa konkurssiin maksamattomista työeläkemaksuista. Ulosottolaitos on ulosmitannut rahaa tilitoimiston pankkitililtä, ja rikospoliisi perkaa tiettävästi yli kolmeakymmentä firmasta tehtyä tutkintapyyntöä.

– Konkurssimenettelyllä ei ole käytännössä vaikutusta tutkintaan, rikosylikomisario Kaarle Lönnroth Lounais-Suomen poliisista toteaa.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo jätti konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen tiistaina. Tilitoimisto on hakemuksen mukaan jättänyt maksamatta lakisääteisiä tyel-eläkemaksuja, ja Elo pitää firmaa maksukyvyttömänä.

Erääntyneitä saatavia on yhteensä yli 26 000 euroa, joista suurin osa on kirjattu konkurssihakemukseen.

Salon Seudun Sanomat tavoitti lukemattomista kavalluksista ja petoksista epäillyn isännöinti- ja tilitoimiston molemmat omistajat keskiviikkona.

– Minä en kyllä nyt tiedä yhtään mitään. Meille ei ole tullut mitään tietoa, vastaa mies ja ohjaa soittamaan naiselle, joka hänen mukaansa ”tietää paremminkin”.

– Nyt en osaa sanoa mitään, mistä puhut. Nyt en ymmärrä. On se sitten sukkelaa, ettei tänne ole tullut mitään, nainen sanoo.

Käräjäoikeudelle toimitetuista asiakirjoista selviää, että haastemies toimitti naiselle konkurssiuhkaisen maksukehotuksen 29. marraskuuta. Naisen allekirjoittamassa paperissa todetaan, että yhtiöllä oli viikko aikaa maksaa erääntyneet saatavat.

Konkurssiuhka oli kirjoitettu selvästi: ”Mikäli velkaa ei ole maksettu annetussa määräajassa, Työeläkeyhtiö Elolla on mahdollisuus hakea yrityksenne konkurssiin”.

Tiistaina Elo pani uhkauksen täytäntöön.

Tilitoimistolle on kertynyt viime vuonna maksuhäiriöitä tuhansien eurojen maksamattomista laskuista. Marraskuussa käräjäoikeus antoi yksipuolisen velkomustuomion, jossa se tuomitsi tilitoimiston maksamaan velat forssalaiselle yritykselle.

Noin 20 000 euron saatava on ulosotossa. SSS on nähnyt ulosottolaitoksen tilityserittelyn 2 200 euron osasuorituksesta, joka on ulosmitattu tilitoimiston pankkitililtä marraskuussa.

– Minulla ei ole mitään syytä kommentoida tätä julkisuudessa. Hyväksyn tilanteeni, tulen saamaan ehkä jotain ja jollen saa, niin sitten en saa, velkoja toteaa.

Somerolaisfirmaa vastaan on tällä hetkellä vireillä useita velkomusjuttuja käräjäoikeudessa.

– Konkurssihakemus ei hirveästi yllätä, lakimies Juho Eloranta hymähtää.

Eloranta on penkonut tilitoimiston epäiltyjä petoksia ja kavalluksia viime kesästä saakka.

Lounais-Suomen poliisi on tutkinut epäiltyjä talousrikoksia syyskuusta lähtien. Tutkinnanjohtaja Kaarle Lönnroth on tutkinnasta vaitonainen.

– Tutkintatoimia on käynnissä, mutta en kommentoi sen enempää.

Rikosylikomisario Lönnroth toivoo, että poliisi saisi oman työnsä päätökseen kesään mennessä. Salon Seudun Sanomien tietojen mukaan tilitoimistosta on tehty poliisille yli kolmekymmentä tutkintapyyntöä.

Konkurssiasian käsittely Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa voi viedä muutaman viikon. Konkurssihakemuksen on laatinut helsinkiläinen Asianajotoimisto Pihlaja Oy, joka avasi Salossa toimipisteen pari vuotta sitten.

Tilitoimisto on yhtiömuodoltaan avoin yhtiö, jotka ovat Suomessa verrattain harvinaisia. Avoimen yhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat veloista ja sitoumuksista henkilökohtaisella omaisuudella.

Yrittäjät eivät halunneet kommentoida tilannetta keskiviikkona.

– Kiitti vaan, mutta en ole lehden kanssa nyt missään keskusteluväleissä, toinen heistä totesi.

Salon Seudun Sanomat on seurannut yhtiössä paljastuneita petos- ja kavallusepäilyjä jo kuukausia. Ensimmäinen uutinen julkaistiin lauantaina 2. syyskuuta. Sen jälkeen lehti on käsitellyt asiaa yli viidessäkymmenessä jutussa.

Toimittajan kommentti: Kuka haki?

Virallisiin tietolähteisiin päätyi somerolaisfirmasta kiusallinen virhe, joka toistui keskiviikkona myös median uutisoinnissa. Konkurssihakemus oli kirjattu Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa velallisen itsensä tekemäksi.

Inhimillinen erehdys, arvattavasti.

Työeläkevakuutusyhtiö Elon asiamiehenä konkurssihakemuksen laatinut asianajaja yllättyi hänkin, kun Salon Seudun Sanomat kertoi asiasta.