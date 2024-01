Vapaaehtoisten varassa

He ovat aivan korvaamattoman tärkeitä. Näin luonnehtii Salon Vilppaan koripallon toiminnanjohtaja Niko Kallioniemi talkoolaisten roolia Korisliigan kotiotteluissa (SSS 4.1.). Peli-iltoina talkoolaisia on Salohallissa töissä useita kymmeniä, on kyseessä sitten Vilppaan koripallo tai LP Viestin lentopallo.

Edustusjoukkueiden kotipelit ovat erinomainen esimerkki siitä, miten vapaaehtoistyö mahdollistaa sen, että yleisö pääsee seuramaan korkeatasoisia esityksiä.

Vaikka urheilu ja kulttuuri asetetaan joskus vastakkain, niillä on järjestelyjen tasolla paljon yhteistä. Ilman vapaaehtoisia ei tapahdu mitään, vaikka taiteilija tai urheilijat olisivat palkattuja ammattilaisia.

Urheilu- ja kulttuuritapahtumissa työskentely on näkyvää, mutta se on vain osa laajaa vapaaehtoistoimintaa. Organisoitua palkatonta työtä tehdään muun muassa potilasjärjestöissä, nuorisotyössä ja vaikkapa vapaapalokunnissa. Osa vapaaehtoistyöstä korvaa lakkautettuja julkisia tai kaupallisia palveluita, joiden jatkuminen on koettu yhteisössä tärkeäksi.

Tämän niin kutsutun kolmannen sektorin rinnalla on vielä neljäs sektori eli pop up -tyyppinen vapaaehtoistyö, joka alkaa ja loppuu spontaanista ilman sen kummempaa järjestäytymistä.

Salon Seudun Sanomat kertoo vuoden mittaan kymmenistä erilaisista tapahtumista, joita ei olisi jos ei olisi vapaaehtoisia. Kaupungilta tai rahastoilta voi tulla taloudellista tukea, mutta ei tekijöitä.

Vapaaehtoisten panoksen korvaaminen palkallisella työllä on käytännössä mahdotonta. Pikemmin on niin päin, että palkaton harrastuneisuus mahdollistaa liiketoimintaa, jossa muun muassa pelaajat, promoottorit ja soittajat saavat palkkionsa.

Vapaaehtoinen talkootyö on myös tekijälleen vapauttavaa. Työtä saa tehdä juuri itselleen rakkaan asian eteen, yhdessä samanhenkisten kanssa.

Ilman sitoutuneita vapaaehtoisia meillä olisi vain palkkatyönä toteutettavia, liiketaloudellisesti kannattavia tai kuntien virkatyönä järjestämiä tapahtumia. Se olisi kovin paljon.