Suomusjärvellä sijaitseva Hintan hoivakoti on sulkeutumassa tämän kevään aikana. Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha aikoo lakkauttaa Hintan 31. maaliskuuta mennessä. Varhan ikääntyneiden palvelulautakunta käsittelee lakkautusesitystä kokouksessaan ensi keskiviikkona.

Hintan hoivakodissa on yhdeksän pitkäaikaista asukasta. Lisäksi yksikköä on käytetty lyhytaikaishoitopaikkana.

– Hintassa on ollut kaiken kaikkiaan 67 paikkaa, joten se on ollut hyvin pienellä käyttöasteella ja on ollut siten varsin kallis yksikkö kustannuksiltaan, tulosaluejohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen ikääntyneiden palveluista sanoo.

Hintan hoivakodin lakkautumisesityksen taustalla on Pöyhösen mukaan myös useita muita syitä.

– Kiinteistön kunto on yksi merkittävimmistä tekijöistä, mutta myös yksikön sijainti on haasteellinen uusien asiakkaiden sijoittamisen sekä henkilöstön saatavuuden kannalta.

Hintan hoivakodissa tuotetaan ikääntyneiden laitospalvelua eli vanhainkotihoitoa.

– Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikaista laitospalvelua ei voi ikääntyneiden asumisessa tuottaa enää 1.1.2028 alkaen. Myös tämä tukee Hintan hoivakodin toiminnan lakkauttamista, Pöyhönen muistuttaa.

Mikäli yksikön toiminta päättyy, kaikki asukkaat tulevat saamaan Pöyhösen mukaan uuden ympärivuorokautista hoitoa tarjoavan asumispalvelupaikan.

– Hoivakodin asukkaat sijoitetaan joko Varhan omiin yksiköihin tai yksityisen palvelutuotannon yksiköihin. Asiasta sovitaan omaisten kanssa.

Hintan hoivakodin asukkaille ja heidän omaisilleen on jo alustavasti kerrottu yksikön mahdollisesta lakkauttamisesta. Lisäksi heille järjestetään erillinen keskustelutilaisuus asian lautakuntakäsittelyn jälkeen 8. helmikuuta.

Hoivakodin mahdollinen lakkauttaminen ei aiheuta irtisanomisia henkilöstössä.

– Kaikille ikääntyneiden palveluiden työntekijöille löytyy uusi työpaikka Varhalta, Pöyhönen kertoo.

Hintan kiinteistön omistaa Salon kaupunki, jolta hyvinvointialue on vuokrannut tilat kolmeksi vuodeksi. Vuokra-asioita Pöyhönen ei kommentoi, vaan kehottaa olemaan yhteydessä Varhan toimialajohtaja Juha Rantasaloon.

Myös Salon keskustan tuntumassa sijaitseva Kukonkallion hoivakoti kuuluu tulevaisuudessa suljettavien yksiköiden piiriin.

– Kukonkallio on mahdollista sulkea vasta, kun Alhaisiin suunniteltu senioritalo valmistuu, Pöyhönen sanoo.

Senioritalon on tarkoitus valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä, mutta Pöyhönen epäilee aikataulun paikkansapitävyyttä.

– Pidän vuotta 2026 hyvin epätodennäköisenä, koska emme ole saaneet Aralta vielä päätöstä investointiavustuksesta.