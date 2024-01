Varha haluaa tuntuvan vuokranalennuksen Salolta – kaupunki menettäisi miljoonia vuosittain

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha on kirjelmöinyt kunnille haluavansa aloittaa keskustelut kunnille maksamiensa vuokrien alentamisesta.

Varha vuokraa Salon kaupungilta 70 sosiaali-, -terveys ja pelastustoimen tilaa, joista maksaa noin kahdeksan miljoonaa euroa vuokraa vuodessa. Salolta Varhan vuokraamien tilojen pinta-ala on noin 53 000 neliömetriä.

Somerolla Varha maksaa vuosittain noin 18 000 neliönmetrin tiloista vuodessa liki 2,7 miljoonaa euroa vuokraa.

Varha ehdottaa kirjeessään kunnille ja kaupungeille, että neliövuokria tulisi alentaa 2–5 eurolla kuukaudessa. Toteutuessaan Varhan ehdotus alentaisi vuokratuloja Salon kaupungille 1,3–3,2 miljoonalla eurolla. Somerolla vuokratulojen määrä vähenisi 0,4–1 miljoonalla eurolla.

Nykyiset sopimukset ovat voimassa vuoden 2025 loppuun.

Varhan järjestämisjohtaja Antti Parpo ja kiinteistöjohtaja Timo Seppälä perustelevat avaustaan neliövuokrien pienentämisestä Varhan talouden suurella alijäämällä. Vuonna 2023 se on 120 miljoonaa euroa.

Vuoteen 2026 mennessä Varhan tulisi saada aikaan 270 miljoonan euron talouden tasapainottamistoimet, ja sotepe-tilojen vuokrasopimuksien ”tarkistaminen” on niistä yksi keino.

Varhalla on koko toimialueellaan 869 vuokrattua kohdetta, joissa on yhteensä 651 650 huoneistoneliötä.

Varha korostaa joulun alla lähettämässä kuntakirjeessään, että kyseessä on keskustelunavaus vuokratasojen alentamiseksi. Lisäperusteluina Varha toteaa, että sillä on käytössään keskimäärin neljännes, 23 prosenttia, maan keskiarvoa enemmän huoneistoalaa. Verrattuna Pirkanmaan hyvinvointialueeseen Varhalla on viidennes enemmän neliöitä.

– Varhan talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyy lähes 50 miljoonan euron säästö tilakustannuksista vuoden 2026 loppuun mennessä. Käytännössä säästötavoite tarkoittaa Varhan omistamien ja vuokraamien tilojen ja tilakustannusten vähentämistä, Varhan kuntakirjeessä todetaan.

Kirjeessä pyydetään kuntia ilmoittamaan halukkuutensa ajatustenvaihtoon vuokrasopimusten tarkistamisesta tammikuun loppuun mennessä.

Salossa Varhan aloite on otettu vastaan, mutta sen suhteen ei ole tehty päätöksiä.

– Sisäinen keskustelu Varhan esityksestä on käynnissä, mutta kantaa ei ole vielä olemassa. Ensimmäinen ajatus mitä on ehditty vaihtaa on se, että vuokratasojen tarkastelun pitäisi liittyä palveluverkoston laajempaan tarkasteluun, toteaa Salon hallintojohtaja Riku Rönnholm.

Tilakysymyksen parissa aiemmin tekemisissä ollut Salon elinvoimajohtaja Mika Mannervesi toteaa, että Varhan kanssa käydään koko ajan keskusteluja myös vuokratiloista.

Mannervesi lisää, että virallinen esitys Salon ja Varhan välisistä vuokrasopimuksista on vasta tulossa hyväksyttäväksi tekniseen lautakuntaan helmikuussa.

– Todellisuudessa vuokrasuhde on jo käynnistynyt ja Varha maksaa vuokraa, mutta virallista vuokrasopimusta ei vielä ole, Mannervesi sanoo.

Joulukuisessa jutussa (2.12.2023) SSS kertoi, että Varhan vuonna 2022 tekemän luokituksen mukaan sillä olisi Salossa viisi purkukuntoista tilaa ja 12 huonokuntoista tilaa. Välttävässä kunnossa olevia tiloja listattiin 15 kappaletta, ja tyydyttävässä kunnossa olevia tiloja Varha listasi Salossa olevan 16 kiinteistöä.

Varhan talous- ja tuottavuusohjelmassa todetaan, että sen omista kiinteistöistä on karsittavissa 100 000–120 000 neliötä ja kunnilta sekä yksityisiltä vuokratuista kiinteistöistä noin 280 000 neliötä.

Varhan tilat ovat enimmäkseen vuokratiloja