Varha etsii säästöjä, hinnalla millä hyvänsä

Jos on edes jonkin verran seurannut hyvinvointialueemme Varhan virkamiesten ja päättäjien sanomisia ja näkemyksiä meille kansalaisille sote -uudistuksessa luvatuista palveluista, niin on tainnut tulla niin kutsutusti suru puseroon.

Varhassa edetään aika lailla samalla tyylillä kuin mitä tapahtui Salon kymmenen kunnan kuntaliitoksessa alkaen 2009. Silloin sote-puolella virkamiehet valmistelivat palveluja pääsääntöisesti oman päänsä mukaan ja vaikka osa päättäjistä näki, että ei tässä nyt ihan kaikki kohdallaan taida olla, niin läpi ne viimeistään valtuustokäsittelyssä vedettiin milloin milläkin taustoituksella ja selityksellä.

Kustannusten hillitseminen oli kuin joku hittituote ja vaikka käytännössä jonkun ajan päästä nähtiin, että hutia tuli, niin silti jatkettiin. Hyvät ideat päätyivät hyljättyjen mappiin.

Kustannuksista Varhassakin nyt tohkataan. Palveluja karsitaan, jotta rahaa säästyisi. Perusteissa niiden lopettamisille käytetään sanankäänteitä kuten: ”Palveluja uudistetaan yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja siksi, että kustannusten kasvua pystytään hillitsemään.” (SSS 17.1.).

Kustannusten hillitsemistä tuskin on esimerkiksi hiljan uutisoitu tekstiilien uusiminen. Tällä hyvinvointialueellahan kaikkiin toimipisteisiin ollaan hankkimassa uudet laitostekstiilit. Hankinta koetaan tärkeäksi, sillä sen kerrotaan tarkoittavan yhdenmukaista tekstiilihuoltopalvelua (SSS 11.1.). Käytöstä poistettavista ei välitetä, sillä kerrotaan, että toimintayksiköt saavat itse päättää, mitä niille tehdään.

Sitten tapaus Sirkka. Hän kysyy mielipidekirjoituksessaan ”Eikö Varha olekaan ikääntyneitä varten” (SSS 13.1.). 89 -vuotiaalla kotona asuvalla rouvalla on palveluista ollut käytössään ainoastaan turvapuhelin. Varhan aluehallitus on nyt kuitenkin päättänyt, että yli tuhannelta vanhukselta otetaan turvapuhelin pois. Jatkossa turvarannekkeen saa vain, jos on koti- tai omaishoidon asiakas. Itsekseen tai omaisten avulla kotona pärjäävä ei siis tätä palvelua jatkossa saa.

Asian esitellyt virkamies ja päätöksen tehneet hallituksen jäsenet ovat unohtaneet sellaisen suomen kielen sanan kuin ennaltaehkäisy. Turvarannekehan mahdollistaa monen jo heiveröisenkin vanhuksen kotona asumisen ja samalla sen, että hän on pois laitospaikkaa jonottavien listalta.

Eikö Varhassa olla pitkin matkaa paruttu, että henkilöstön saanti on vaikeaa? Jos turvarannekkeen saantia varten kotona asuvan vanhuksen pitää ostaa joku kotipalvelu, niin kysyn vaan, mistä muka se sellainen apu ja henkilöstö hankitaan?

Marjatta Halkilahti

Muurlan kaupunginosa