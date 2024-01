Varha on toistamassa vanhoja kuntaliitoksen virheitä

Kun Salossa tehtiin viisitoista vuotta sitten kuntaliitos, suuruuden ekonomia voitti ketteryyden. Tämä harmittaa edelleen monia. Muurlan entinen kunnanjohtaja Mauri Hermunen nosti aiheen esiin Salkkarin jutussa vuodenvaihteessa (SSS 31.12.). Hermunen kertoi, että pienissä kunnissa oli monenlaista osaamista ja yhteistyökykyä, jota uudessa Salossa ei kuitenkaan osattu hyödyntää.

Samanlaisia ajatuksia nousee väistämättä mieleen nyt uuden hyvinvointialueen yhtenäistäessä käytäntöjään. Varha on toiminut nyt reilun vuoden ajan. Viime aikoina olemme saaneet lukea useista uusista toimintatavoista, joiden tarkoituksenmukaisuus herättää vähintäänkin hämmennystä eri kunnissa.

Alkuvuoden aikana Salkkari on kertonut esimerkiksi uusista linjauksista koskien turvapuhelimia ja kuolleeksi toteamista (SSS 10.1.) sekä Varhan valtavasta lakanarumbasta (11.1.). Aivan oma lukunsa on tietenkin Salon sairaala ja sen päivystyksen kohtalo.

Kaikki muutokset eivät tietenkään ole yksin Varhan keksintöä. Vainajarallin taustalla on Valviran määräys ja Salon sairaalaa ravistelee virkamiestyöryhmän esitys. Moni muutos johtuu kuitenkin siitä, että Varha yhtenäistää vanhoja kuntien kirjavia käytäntöjä. Se on sinänsä ymmärrettävää.

Jättiyksikössä toiminnan pitää olla yhtenäisesti organisoitua. Jokaiselle alueelle ei voida rakentaa omanlaistaan toimintakulttuuria. Se lisäisi valtavasti työtä ja paperinpyörittelyä. Laaja kansalaismielipide toivoo jo nyt Varhalta kykyä säästää hallinnosta.

Silti herää kysymys, osataanko yhtenäistämisen kiireessä tunnistaa parhaat toimintatavat. On esimerkiksi ihan loogista, että Varha hankkii vuodevaatteisiin liittyvät palvelut yhdestä paikasta. Mutta ainakaan kovin ekologista se ei ole, että ympäri maakuntaa ajetaan rekkakaupalla likaisia lakanoita Turkuun ja puhtaita takaisin.

Erityisen vaikeaa on ymmärtää ratkaisua turvapuhelimista. Moni ikäihminen on esimerkiksi Salon alueella pitänyt ranneketta yksinelonsa turvana pientä kuukausimaksua vastaan. Varhan hallitus päätti viime vuoden lopulla rajata puhelimien käyttöoikeuden pois heiltä, jotka eivät ole muuten kotihoidon tai omaishoidon asiakkaita.

Päätös on nurinkurinen, sillä aiemmin Varha on korostanut nimenomaan ennakoivan avun merkitystä. Turvapuhelin on ennen kaikkea palvelu, joka on auttanut ikäihmisiä tulemaan pidempään toimeen omillaan. Nyt heidät pakotetaan hankkimaan palvelu yksityisiltä markkinoilta tai hakeutumaan kotihoidon asiakkaiksi.

Kokonaisuutena ratkaisu lisää huolta, epävarmuutta ja riskejä. Todennäköisesti myös kustannuksia. Eli kaikkea sitä, mitä sote-uudistuksen piti vähentää.