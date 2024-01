Varha vahvistaa: Salon sairaalan yksityistämistä suunnitellaan – paikalliset päättäjät ovat erimielisiä

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vahvistaa Salon Seudun Sanominen viime viikolla julkaiseman tiedon Salon sairaalan yksityistämissuunnitelmasta.

Varha julkaisi maanantaina tiedotteen, jonka mukaan Tyks-sairaalapalvelut selvittää uusien toimintamallien soveltuvuutta palvelujen järjestämisessä. Muiden vaihtoehtojen ohella selvitetään mallia, jossa yksityinen kilpailutettu toimija tuottaisi palveluita hyvinvointialueen oman toiminnan rinnalla.

Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikaisen mukaan tarkoitus on kasvattaa Salon alueen elinvoimaa ja vetovoimatekijöitä, jota sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia saataisiin töihin tulevaisuudessakin.

– Tavoitteena on parantaa lähisairaalan palveluita ja käyttöastetta ulkopuolisen rahoituksen kautta, Martikainen kertoo tiedotteessa, joka oli otsikoitu: Varha kehittää toimintamalleja palvelujen turvaamiseksi.

Salo on ”ensimmäisenä tarkastelun kohteena mahdollisessa uudessa toimintamallissa”. Tyksin ja Salon lisäksi Varhalla on sairaalat Loimaalla ja Uudessakaupungissa.

Uuden toimintamallin valmistelu on Varhan johdon mukaan vasta hyvin alussa. SSS:n tietojen mukaan asiaa on esitelty ainakin osalle päättäjistä viime syksyn mittaan. Sairaalan henkilöstölle asiasta järjestettiin tiedotustilaisuus maanantaina aamupäivällä.

Päätöksentekoon malli etenee kevään 2024 aikana. Aluehallitus käsittelee sitä helmikuussa.

Ajatus on, että Varha kilpailuttaisi itselleen yksityisen kumppanin ja perustaisi sen kanssa yhteisen yhtiön. Yhteisyrityksen tuottamat palvelut määriteltäisiin sopimuksessa.

– Varha päättäisi yhteisyritykselle kilpailutettavan palvelutuotannon sisällöstä. Päättäisimme vuosittain toiminnan volyymin ja budjettiraamin, Martikainen kuvaa.

Yhteisyrityksellä varmistettaisiin myös, että Varhan erikoissairaanhoidossa pysytään hoitotakuussa.

Tyks-sairaalapalveluiden johtajan Mikko Pietilän mukaan tavoite on selvittää kaikki mahdollisuudet leikkaustoiminnan jatkumiselle Salon sairaalassa.

Hän viittaa valtakunnalliseen selvitykseen sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten tulevaisuudesta. Valtioneuvoston asettaman työryhmän selvitys julkistetaan tällä viikolla.

Leikkaustoiminta edellyttää ympärivuorokautista päivystystä. Varsinais-Suomessa ympärivuorokautinen päivystys toimii Tyksissä ja Salossa.

– On mahdollista, että leikkaavien yksiköiden määrää ja päivystyspisteiden määrää tarkastellaan selvityksessä kriittisesti. On hyvä, että meillä olisi esillä omia vaihtoehtoja, joilla vastataan lainsäädännön tuomiin muutoksiin, sanoo Pietilä.

– Salon sairaalassa työskentelee hirveän hyvä ja taitava porukkaa, mikä mahdollistaa sen, että Salossa jatkettaisiin monipuolista palvelutarjontaa.

Potilasmäärää Salossa voitaisiin kasvattaa myymällä palveluita muualle Suomeen.

Sairaalan toiminnan jatkuminen mahdollisimman laajana on myös työvoimakysymys.

– Haluamme tarjota Salon sairaalassa jatkossakin monipuolisia työmahdollisuuksia sote-ammattilaisille, Pietilä sanoo.

Salon sairaalassa on kirurgian ja sisätautien poliklinikka- ja vuodeosastotoimintaa, ja sairaalassa toimii myös leikkausyksikkö.

Sairaala on noin 400 ihmisen työpaikka.

Varhan hallituksen varapuheenjohtaja, somerolaisen Jani Kurvisen (kesk.) mukaan hyvinvointialueilla odotetaan pelonsekaisin tuntein, millaisia rajoituksia sairaalaselvitys ja sitä seuraavat ministeriöiden linjaukset tuovat alueille, joiden pitäisi olla itsehallinnollisia.

– Yritämme olla nyt etupellossa, säilyttää sairaalan palvelut ja saada uusia asiakkaita Varsinais-Suomeen. Yhtiö pitää perustaa, koska hyvinvointialue ei voi myydä palveluita markkinoilla, Kurvinen sanoo.

Hän muistuttaa, että Salon sairaalasuunnitelmaa ei ole käsitelty vielä missään poliittisessa toimielimessä. Varhan hallituksessa asia on ensimmäisen kerran esillä helmikuussa.

Selvitettävää asiassa on paljon:

– Olisiko ratkaisu laillinen, kannattava ja järkevä, Kurvinen tiivistää.

Varhan hallituksen salolainen jäsen Juhani Nummentalo (kok.) näkee sairaalasuunnitelmassa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

– Sairaalan käyttöasteen täytyy olla lähes sata prosenttia, jotta toiminta on turvattu, hän sanoo.

– Nyt osa Salon leikkaussaleista on poissa käytöstä. Joillekin poliklinikoille taas on jonoa. Tämä tilanne pitää ratkaista yhdessä keskussairaalan kanssa. Jos siinä auttaa yksityinen toimija, suunnitelma on hyvä.

Nummentalon mukaan yksityistäminen toisi myös työpaikkoja ja toivottavasti myös uusia asukkaita Saloon.

– Sairaalalla on aluetaloudellista merkitystä, ja se on ollut aina Salolle monellakin tavalla tärkeä – ja nyt ehkä vielä tärkeämpi kuin ennen, kun terveydenhuolto näyttää aina vain keskittyvän.

Varhan päättäjänä Nummentalo sanoo miettivänsä, miten salolaisten palvelut järjestettäisiin jatkossa.

– Miten julkiset palvelut säilyvät sairaalassa, miten vuodeosastoja jaetaan Varhan ja yhtiökumppanin kesken, kuka vastaa tukipalveluista ja niin edelleen, Nummentalo pohtii.

– Kokonaisuus pitää tutkia niin, että löydetään malli, joka on hyvä sekä Varhalle että Salon seudun asukkaille. Senhän pitäisi olla yksi ja sama asia.

Nummentalo on myös Salon kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja.

– Ensin on kehitetty ongelma, ja sille haetaan nyt ratkaisua, kommentoi Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Simo Paassilta (sd.) Varhan suunnitelmaa.

Paassilta on myös hyvinvointialueen valtuuston jäsen.

Hänen mukaansa ongelma on oletus, että Salossa vähennetään sairaalan toimintaa ja keskitetään sitä Tyksiin. Ratkaisu on hyvitykseksi perustettava sairaalayritys, joka tuottaisi palveluita oman alueen lisäksi muille hyvinvointialueille.

– Yhtiömallissa palveluita ei välttämättä pystytä tuottamaan merkittävästi pienemmillä kustannuksilla. Jos yksityisellä omistajalla on enemmistö, se määrittelee toiminnan katteen, jonka lopulta maksavat veronmaksajat.

Paassilta ihmettelee asian valmistelua salassa. Olennainen muutos yhdessä hyvinvointialueen sairaalassa vaatisi hänen mielestään strategisen käsittelyn. Nyt sitä on edistetty ”hiljaisuudessa strategian ohessa”.

Kaupunkia olisi Paassillan mielestä pitänyt informoida heti alkuvaiheessa.